Condenamos enérgicamente agresión de Estados Unidos e Israelcontra Irán

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta

Internacional (UIT-CI)

Estados Unidos e Israel han iniciado esta madrugada un ataque masivo

conjunto contra Irán, que han denominado “Operación Furia Épica”. Los

bombardeos ordenados por el ultraderechista Donald Trump y el genocida

Netanyahu, se han dirigido contra la capital Teherán y ciudades como Isfahan,

Tabriz, Qom, Karaj y Kermanshah, atacando instalaciones militares y

nucleares. Sin embargo, el gobierno iraní ha informado de víctimas civiles en

una escuela primaria parra niñas en la ciudad de Minab, provincia de

Hormozgán, donde reportes preliminares informan que habrían fallecido entre

24 y 51 estudiantes.

El ultraderechista Trump ha justificado el ataque diciendo la mentira que es

“por la seguridad del pueblo norteamericano” cuando Irán está a 11.900 km de

los EE.UU. Y que por eso tiene como objetivo destruir la industria misilística, la

Armada y las instalaciones nucleares iraníes. aunque en junio del año pasado

había asegurado que habían terminado con el programa nuclear de Irán.

Cínicamente ha dicho a los iraníes que no salgan de sus casas porque “caerán

muchas bombas”.

Trump ratifica ser el policía del mundo para sostener los crímenes de Israel

sobre Palestina y Medio Oriente. Y defender los intereses petroleros y políticos

de los EE.UU.

Irán ha respondido lanzando misiles contra bases militares de Estados Unidos

en Qatar, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, así como contra

Jerusalén, Haifa y Tel Aviv, donde ya se reportan impactos de misiles.

Desde finales de enero Estados Unidos había iniciado el más grande despliegue

en el medio oriente desde la invasión de Irak en el 2003, rodeando a Irán

desde el mar Mediterráneo hasta el mar Árabigo, posicionando en la región al

portaviones nuclear USS Gerald Ford, el más grande del mundo, junto a su

grupo de ataque que incluye buques, aviones caza, de guerra electrónica,

vigilancia y bombarderos estratégicos.

Esta agresión es continuación del ataque de Israel en junio del pasado año

contra Irán y de los bombardeos de Estados Unidos unos días después contra

instalaciones nucleares iraníes con bombas GBU-57 «bunker buster», las

armas no nucleares más potentes del mundo.

Estados Unidos tiene una larga historia de agresiones contra los pueblos del

Oriente Medio: Líbano entre 1981 y 1984; Libia de 1981 a 1989; Irán de 1987

a 1988; invasión a Irak en 1991, bombardeos a Sudan en 1991 y Somalia en

1998; invasión a Afganistán en 2001; nueva invasión a Irak en el 2003;

Yemén desde 2009 a la actualidad. Mientras que Israel , desde su fundación a

sangre y fuego en 1948, ha expulsado a la población palestina de su tierra

natal, y ha lanzado numerosas guerras contra todos los países vecinos, y hoy

continúa atacando a Siria y el Líbano, en el marco de su agresiva politica

expansionista de crear el Gran Israel.

Condenamos esta nueva agresión de Estados Unidos e Israel, y reivindicamos

el derecho de Irán a defenderse del criminal ataque del imperialismo

estadounidense y el sionismo. Repudiamos toda agresión contra los pueblos del

Medio Oriente y el mundo, y defendemos plenamente el derecho de Irán a

desarrollar su programa nuclear y poseer armas nucleares.

El repudio a esta agresión lo hacemos desde la más completa independencia

política respecto al régimen dictatorial y teocrático de los ayatollahs, al que no

le damos ningún apoyo político. En ese sentido, siempre hemos apoyado las

protestas de las mujeres y las masas iraníes contra el régimen capitalista y

autoritario que reprime al movimiento de masas, a la clase trabajadora y el

pueblo de Irán, en especial, a los reclamos de las mujeres por sus derechos.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta

Internacional (UIT-CI), llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse para

repudiar esta nueva agresión militar a Irán, encabezada por los criminales

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Exhortamos a impulsar la más amplia

unidad de acción para derrotarlos. De esta forma también contribuimos a la

heroica lucha del pueblo palestino para terminar con la limpieza étnica y el

genocidio sionista y lograr una Palestina Libre del río al mar.