María Jesús Montero anuncia que Amama recibirá el premio Clara Campoamor

El resto de premiadas de la son Francisca Antón Molina, la chirigota CadiWoman, Paula Reyes Cano, el grupo Gedex, Foro de Empresarias Profesionales de Córdoba, Wofest, Reyes Gallegos, la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, María Mairena Toro y Ángeles Taro

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este domingo la concesión del premio Clara Campoamor a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y a su presidenta, Ángela Claverol. Montero ha destacado que «sobran los motivos» para este reconocimiento, subrayando la «valentía» de un colectivo que ha puesto voz a cientos de mujeres andaluzas en un momento de extrema gravedad para la sanidad pública andaluza.

Los premios Clara Campoamor del PSOE de Andalucía premian y ponen en valor el papel de mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad andaluza. Amama es reconocida en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, por su papel de lucha y sufrimiento en la negligencia de los cribados provocada por el Gobierno de Moreno Bonilla.

Así lo ha explicado Montero, que ha señalado la crisis sanitaria que atraviesa Andalucía y que ha provocado, entre otros problemas, el fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, una “negligencia” del Gobierno del PP que ha afectado a más de 2.000 mujeres.

«Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza», ha aseverado la líder socialista.

Montero ha sido especialmente crítica con la actitud del Gobierno de Moreno Bonilla, lamentando que la lucha de estas mujeres a menudo se tope con «el desprecio o la falta de dignidad por parte de la Junta de Andalucía». Tal y como ha recordado la secretaria general de los socialistas andaluces, Amama ha salvado cientos de vidas gracias a su labor de acompañamiento y pelea por los derechos de las pacientes: «Cuando tenemos una situación de este tipo, es vital encontrar a un grupo de mujeres dispuestas a acogernos y a pelear conjuntamente, porque en esa lucha colectiva se encuentra gran parte de la victoria».

Para Montero, lo que está ocurriendo en Andalucía con la sanidad «no es un fallo puntual, es un colapso sanitario» fruto de un modelo del PP «encaminado a la privatización». «No saben qué hacer con el sistema público», ha denunciado Montero, recalcando que es inaceptable que se desvíen recursos mientras miles de mujeres esperan con incertidumbre una prueba diagnóstica que puede decidir sus vidas.

El resto de las premiadas

Además del galardón a Amama, los premios Clara Campoamor reconocerán a distintas personalidades relacionadas con el ámbito sanitario, empresarial, cultural, municipal y activista, entre otros, de toda Andalucía.

De este modo, en el ámbito institucional y sanitario, se premiará a Francisca Antón Molina (Almería), referente en el impulso de políticas estructurales de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud. Desde la cultura popular, se premiará a la chirigota gaditana Cadiwoman, por demostrar que el Carnaval puede convertirse en herramienta feminista.

En el terreno empresarial y económico, se premiará al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el empoderamiento económico como pilar de la igualdad real. En el ámbito académico e investigador, se premiará a la jienense Paula Reyes, experta en violencia vicaria; y al grupo GEDEX de la Universidad de Jaén, referentes en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista.

En el ámbito cultural y audiovisual, se otorgará un galardón a Wofest, que demuestra el poder transformador del cine; y a Reyes Gallegos, que destaca por un documental que ha dirigido y estrenado: ‘Ellas en la ciudad’.

En el ámbito de la movilización social y el activismo feminista, se premiará a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, referente en sensibilización, denuncia y movilización sostenida contra la violencia de género. En el liderazgo comunitario y político de proximidad se premiará a María Mairena Toro de Jerez, un ejemplo de compromiso vecinal en situación de emergencia, como en el temporal.

En el ámbito digital y divulgativo, Ángeles Taro, por utilizar las redes sociales para recuperar la memoria de mujeres invisibilizadas. Y, por último, en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, a Amama.

Estos premios se entregarán el próximo 7 de marzo en San Fernando (Cádiz) como antesala al 8M, Día Internacional de las Mujeres.