Andalucía lidera el ranking de dotación tecnológica con una inversión de 422 millones

La consejera ha destacado en el Parlamento que se han puesto a disposición de los centros más de 472.000 dispositivos desde 2020

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha dado cuenta en el Parlamento de la movilización y gestión de 422 millones de euros destinados a la transformación digital de las aulas. Esta inversión histórica consolida la digitalización como uno de los ejes estratégicos del Gobierno andaluz para garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado.

En este sentido, Castillo ha destacado la ejecución del Plan Estratégico de Digitalización Educativa, al que ha calificado como “el más ambicioso de la historia autonómica”. Según la consejera, “esta planificación permite que Andalucía lidere actualmente el ranking de dotación tecnológica en España».

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que la digitalización es el «mayor ecualizador social» para garantizar la igualdad de oportunidades. «Digitalizar nuestras aulas es un acto de justicia: es garantizar que todos nuestros niños tengan las mismas oportunidades de éxito independientemente de su condición social», ha afirmado.

En concreto, en el periodo comprendido entre el 2020-2025, se han distribuido 472.099 equipos informáticos. Destaca el programa Educa en Digital con la entrega de más de 270.000 portátiles y tabletas con conexión a internet para hogares vulnerables, “asegurando que el aprendizaje no se detenga al salir del centro docente”, ha dicho.

Además, para garantizar que el alumnado pueda acceder, comprender y utilizar la tecnología efectiva se han distribuido otros 94.000 portátiles de última generación destinado al alumnado vulnerable de unos 3.100 centros docentes. También para fomentar la robótica entre los estudiantes se han adquirido más de 12.000 equipos.

Igualmente, la consejera ha informado de que se han instalado 43.656 Aulas Digitales Interactiva, que incluyen pizarras digitales y dispositivos en los centros educativos andaluces, una actuación que cuenta con una inversión de 206 millones de euros, con una ejecución que supera ya el 94%. “Estamos hablando de que, en tiempo récord, habremos convertido el ecosistema educativo digital andaluz en un ejemplo de alto rendimiento en la práctica totalidad de las aulas andaluzas”, ha señalado Castillo.

Formación del Profesorado

Por otro lado, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha resaltado la necesidad de dotar al profesorado de métodos innovadores para personalizar el aprendizaje. Bajo la premisa “ninguna tecnología puede sustituir a un buen maestro, pero un buen maestro con tecnología punta es imparable”, se ha invertido 54 millones de euros (MRR). Esta medida ha permitido que más de 4.000 centros tengan su propio plan de actuación y más de 104.000 profesores hayan certificado ya su competencia digital.

Para concluir su comparecencia, María del Carmen del Castillo ha afirmado que “toda esta dotación sería inútil sin una infraestructura de red sólida. En este sentido, ha indicado que la Consejería está trabajado en la mejora de la conectividad de los centros, garantizando banda ancha de alta velocidad. Además, la consejera ha reafirmado su compromiso con la ciberseguridad, protegiendo los datos de los menores y garantizando un entorno de navegación seguro y ético. En definitiva, “no solo se adquieren equipos, se construye un sistema seguro».