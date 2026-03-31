El CB La Mojonera alcanza el liderato de Primera Nacional y se consolida como el máximo referente del baloncesto femenino provincial

El Senior Nacional Femenino Clínicas Dentales Manuel Cara firma una victoria histórica ante el CB Salliver Fuengirola, ratificando la hegemonía de un proyecto que ya ha cosechado los títulos provinciales en categorías Cadete y Junior esta temporada.

El baloncesto femenino en Almería tiene hoy un nombre propio: CB La Mojonera. En un duelo de alta tensión por la cima de la tabla, el conjunto mojonero se impuso con autoridad al CB Salliver Fuengirola, hasta entonces líder de la categoría. Este triunfo no solo supone un hito deportivo sin precedentes al situar al equipo en lo más alto de la clasificación nacional, sino que confirma la madurez de una estructura que se ha convertido, por méritos propios, en el equipo femenino más representativo de la provincia en la actualidad.

Un duelo de altura y carácter

El encuentro respondió a la importancia de lo que había en juego. Tras un inicio arrollador (17-5), las jugadoras locales supieron gestionar la reacción del conjunto malagueño, que llegó a situarse a un solo punto al descanso (29-28). Sin embargo, la segunda mitad fue un alarde de madurez táctica y superioridad física por parte de las locales. Amparadas por una grada entregada, las jugadoras de La Mojonera sentenciaron el choque gracias a una defensa asfixiante y una ambición inquebrantable.

María Gomes, con una actuación estelar de 20 puntos, 5 rebotes y 22 de valoración, fue designada jugadora del partido, liderando a un grupo que combina experiencia y una juventud insultante.

Un proyecto de éxito: de la cantera a la élite

El éxito del primer equipo no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una temporada de ensueño para el club. El CB La Mojonera ha demostrado su dominio absoluto en las categorías de formación, habiéndose proclamado campeón provincial en categorías Cadete Femenino y Junior Femenino.

«Estar líderes con jugadoras que llevan en el club desde pre-mini, contando solo con cinco seniors y el resto cadetes y juniors, es un orgullo enorme», destacaba el técnico Cata tras el encuentro.

Este crecimiento exponencial ha sido posible gracias al apoyo incondicional del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera, cuyo respaldo ha sido el pilar fundamental para que el club cumpla una función social indispensable: el fomento de la igualdad, la integración y el desarrollo de valores a través del deporte femenino.

Aún quedan dos jornadas por disputar para determinar si el CB La Mojonera disputará los play off de ascenso, aspecto que dependerá de los resultados del equipo mojonero ante los enfrentamientos ante Unicaja y Raca, sea cual sea el final lo que esta claro que esta es una temporada histórica para el club mojonero y para el baloncesto almeriense.