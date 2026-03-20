Cooltural Fest desvela el cartel de su fiesta de clausura para el segundo sábado de Feria en la Faluca Almariya

Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, Sao y Victorias cerrarán la novena edición del festival el 29 de agosto, siendo sus días principales del 20 al 23 de agosto

Un ‘bonus track’, una ‘bola extra’, un ‘digestivo’ cortesía de la casa… Se le pueden buscar todos los símiles que se quieran pero el resultado es igual de bueno para la legión de ‘coolters’: Cooltural Fest tendrá una fiesta de clausura el segundo fin de semana de la Feria de Almería, el sábado, 29 de agosto, en la Faluca Almariya situada entre el Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, de entrada libre y con un cartel formado por Éxtasis, Las Dianas, Los Punsetes, Sao y Victorias.

De este modo, el festival que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music con el apoyo de Diputación Provincia, Costa de Almería y Sabores Almería y el trabajo inclusivo de la Fundación Music For All, tendrá el jueves, 20 de agosto, su fiesta de bienvenida en el Cable Inglés, sus días principales de abono y entrada en el Recinto de Conciertos del Ferial los días 21, 22 y 23 de agosto, y cerrará el día 29 con una nueva fiesta de entrada gratuita en la Faluca.

Con esta nueva ronda de confirmaciones, Cooltural Fest se prepara para el cierre de cartel de su novena edición, que se dará a conocer a finales de la próxima semana.

Los abonos y distintos servicios se encuentran disponibles a través de la web oficial https://coolturalfest.com/ y una vez que se cierre el cartel y se dé a conocer la distribución por días se habilitará la venta de entradas para días sueltos.

Sobre las nuevas incorporaciones

Éxtasis es una banda a la vieja escuela cuyo estilo tiene un toque pop que puede ir desde el rock más crudo y clásico (The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Andrés Calamaro…) hasta la rumba catalana más fresca y moderna. Es la historia de tres amigos (Geri, Putxi y Guero) y sus canciones. Se conocieron en el jardín de infancia, crecieron juntos en el mismo pueblo y aprendieron a tocar música, creando sus propias canciones y compartiendo todo lo que se puede compartir en esta vida.

Manteniendo intacta la espontaneidad y desenvoltura, Las Dianas han afinado la síntesis de pop corrosivo y punk de alta luminosidad que sostiene su punzante e irónico discurso. Con facilidad para la melodía pegadiza y el estribillo irresistible, se han hecho grandes reclamando el respeto por la diversidad, sustituyendo la frustración, la ansiedad y el descontento por electricidad, urgencia y un espíritu extraordinariamente vital, conmovedor y lúcido. Las Dianas son un grupo desenvuelto, preciso, rico en matices y en redefinición permanente, el grupo que quieres escuchar.

La irrupción de Los Punsetes, hace ahora más de dos décadas, en el panorama independiente nacional supuso, no ya un soplo, sino un vendaval de aire fresco. Un grupo que desde el principio se caracterizó por poseer una personalidad propia en una escena demasiadas veces clónica. Ácidos e irónicos, su arma fundamental han sido siempre unas canciones que forman parte ya del imaginario colectivo y la memoria de nuestro país. Himnos que se cuentan por decenas y que vertebran una trayectoria sin fallo hasta la fecha.

SAO es el proyecto musical de Sergio Anglés Oliver, joven artista castellonense cuya vida siempre ha estado ligada a la música y las artes escénicas. Profesor de batería y con grado profesional en percusión, ha explorado también el teatro y la magia, disciplinas que han alimentado su visión creativa y escénica. En febrero 2025 lanza ‘Queriéndote a morir’. su álbum debut. Un disco que sorprende por su energía y deslumbra por su sensibilidad. Es un trabajo difícil de clasificar, un punto de encuentro entre el rap más lírico, el pop emocional o incluso la delicadeza armónica del jazz, que revela a un artista con una madurez poco común para su edad.

Victorias le han cantado al amor, a su ciudad, a dejar la banda e incluso a trabajar en una heladería. “Nos flipa tocar, estar en la carretera y pensar que no existe más mundo que el que ocurre dentro de la furgoneta. Somos de adorar a quien nos quiere y de pasar de quién nosotros pasa. A veces tenemos dudas (muchas) pero pese a que escribamos canciones rápidas nunca tenemos prisa. Somos de punk, de bajos distorsionados, y a la vez de baladas grandes que pidan todo el aire del pecho. Ponernos una etiqueta no es fácil, pero eso, cuando alguien nos pregunta qué hacemos decimos «lo que nos sale de dentro»”.