La Junta defiende la solidaridad hídrica y rechaza recortes al trasvase Tajo-Segura

El consejero Ramón Fernández-Pacheco destaca en Huércal-Overa la importancia de los trasvases y subraya que la Junta ha invertido más de 183 millones en agua en la provincia de Almería desde 2019

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este viernes en Huércal-Overa (Almería) la necesidad de reforzar la solidaridad hídrica entre territorios y ha advertido de que “no es el momento de plantear recortes al trasvase Tajo-Segura”.

Durante su encuentro con comunidades de regantes del Levante almeriense y la comarca del Almanzora, el consejero ha subrayado que “el agua en Andalucía solo se entiende desde la solidaridad y desde las infraestructuras”.

En este sentido, ha puesto en valor la reciente recuperación del trasvase Negratín-Almanzora, que vuelve a aportar recursos hídricos a la comarca tras cinco años sin actividad, y ha destacado el papel fundamental de infraestructuras como el pantano de Cuevas de Almanzora. “Si no existiera este embalse, hoy no podría llegar el agua del Negratín a esta comarca”, ha señalado.

Fernández-Pacheco ha incidido también en la importancia del trasvase Tajo-Segura, “clave” en el desarrollo agrícola del Levante almeriense, y ha advertido de que “no tiene sentido plantear recortes en un momento en el que hay más disponibilidad de recursos que nunca”.

Pacto nacional del agua

El consejero ha defendido la necesidad de alcanzar un gran acuerdo a nivel nacional que permita planificar a largo plazo y garantizar la disponibilidad de recursos hídricos. “No podemos vivir en la incertidumbre permanente. Hace falta un pacto nacional del agua que dé estabilidad, que apueste por las infraestructuras y que garantice el futuro del campo”, ha señalado.

Asimismo, ha advertido de la necesidad de anticiparse a futuros escenarios de sequía. “Tenemos que ser conscientes de que queda un día menos para la próxima sequía, y eso nos obliga a actuar desde ya”, ha apuntado.

Compromiso inversor en Almería

En este contexto, Fernández-Pacheco ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la ejecución de infraestructuras hidráulicas. Desde 2019, la Junta de Andalucía ha invertido en la provincia de Almería más de 183 millones de euros en 41 actuaciones hidráulicas, a lo que se suman 100 millones de euros en contratos de obras firmados en la actual legislatura.

Además, el presupuesto de 2026 contempla nuevas inversiones por valor de 51 millones de euros en materia de aguas y otros 16 millones para modernización del regadío.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha destacado la apuesta “clara y sin precedentes” por el regadío, que incluye planes como el PARRA (dotado con 165M€) para construir terciarios y conducciones que permitan llevar agua regenerada desde las depuradoras hasta las comunidades de regantes, y una convocatoria de ayudas para la construcción de balsas de riego, por 12 millones de euros más; o el Plan Regadía con 140 millones de euros.