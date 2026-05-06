Mari Carmen Castillo destaca la apuesta del Gobierno Andaluz por mejorar la educación y acercarla a las necesidades de los municipios

LOLO ORTIZ La candidata número 2 del PP subraya el impulso histórico a la FP, con 200.000 plazas públicas en Andalucía y 11.000 más en la provincia de Almería desde 2019 Castillo señala que Vícar dispone este curso de una plantilla docente que ha crecido un 20% desde 2018, y destaca el aumento de profesionales de atención a la diversidad que se ha incrementado en un 50%

La candidata número 2 del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz, Mari Carmen Castillo, ha mantenido hoy en Vícar un encuentro con representantes de la comunidad educativa con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, así como trasladar las oportunidades que, según ha señalado, está generando el Gobierno Andaluz en materia educativa tanto en la provincia como en Vícar, municipio que dispone este curso de una plantilla docente que ha crecido un 20% desde 2018 y donde los profesionales de atención a la diversidad se han incrementado en un 50%.

Castillo, que ha estado acompañada por el secretario de Educación del PP de Almería, Francisco Alonso, y el portavoz del PP en el municipio de Vícar, José Manuel Manzano, ha subrayado que el Ejecutivo de Juanma Moreno está realizando “un esfuerzo importante” para mejorar las infraestructuras educativas en el municipio, así como para adaptar la oferta de Formación Profesional a las necesidades reales de la provincia.

“Hoy Almería está mucho más cerca de las decisiones que afectan a los ciudadanos porque tenemos un gobierno que pone el foco en lo importante: la educación, la sanidad y los servicios sociales”, ha afirmado.

Durante la reunión, la candidata ha defendido la gestión del Gobierno andaluz frente a las críticas de la oposición, señalando que el 63% del presupuesto de la Junta se destina a políticas sociales, lo que en la provincia de Almería se ha traducido en inversiones “históricas” en educación, sanidad e infraestructuras. En este sentido, ha destacado actuaciones como la mejora del confort térmico en los centros educativos de toda la provincia o el refuerzo de servicios públicos.

En relación con la Formación Profesional, Mari Carmen Castillo ha incidido en que se trata de “una apuesta de futuro”, y ha destacado el incremento de plazas en los últimos años. “Cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno había 120.000 plazas de FP y hoy hay 200.000 plazas públicas en Andalucía, en el caso de la provincia de Almería, 11.000 plazas más”, ha explicado.

Asimismo, ha abordado la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, asegurando que la Junta no va a eliminar la oferta formativa, sino que está adaptando los programas a las capacidades y necesidades reales de los estudiantes. Además que se están impulsando programas de transición a la vida adulta para este colectivo, con el objetivo de favorecer su desarrollo personal y profesional.

Finalmente, la candidata del PP ha destacado que “nunca se ha hecho tanto por la educación como ahora”, subrayando que ocho de cada diez alumnos estudian en la FP pública en Andalucía. “Eso no es privatizar, es ofrecer oportunidades”, ha concluido.