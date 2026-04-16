Más del 30% de los socios de las cooperativas agroalimentarias andaluzas federadas son mujeres

La viceconsejera de Agricultura participa este miércoles en el IV Encuentro Interterritorial de Mujeres Cooperativistas

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha participado este miércoles en el IV Encuentro Interterritorial de Mujeres Cooperativistas, donde ha destacado que más del 30 por ciento de los socios de las más de 600 cooperativas agroalimentarias andaluzas federadas son mujeres.

Durante su intervención, la viceconsejera ha puesto en valor el liderazgo de las mujeres en los órganos de toma de decisiones de las sociedades cooperativas del sector agroalimentario; así como la necesidad de seguir avanzando para que el género femenino siga ocupando un lugar esencial en el mundo rural y campo andaluz.

Este encuentro, organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, tiene como objetivo crear espacios de encuentro interterritoriales entre mujeres de distintas regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. El evento durará dos días y contará con diferentes ponencias y mesas redondas en torno a las mujeres rurales, las cooperativas agroalimentarias y la importancia de la alimentación.