Correos lanza un sello que conmemora el 80.º aniversario de Naciones Unidas

· Correos rinde homenaje a ocho décadas de compromiso ininterrumpido con la paz mundial, la protección de los derechos humanos y el impulso del desarrollo sostenible

· Con una tirada de 65.000 unidades, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos se suma a la celebración del 80.º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el lanzamiento de un nuevo sello dentro de su serie ‘Efemérides’. Esta emisión pone en valor la trayectoria y la labor de la organización, así como su contribución a la paz y el papel crucial de la cooperación internacional en un contexto global marcado por retos crecientes.

Las Naciones Unidas nacieron en 1945 tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, un compromiso global para “salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. Ochenta años después de su creación, este aniversario reafirma la importancia de su papel como foro de diálogo, cooperación y acción multilateral al servicio de la comunidad internacional.

Su labor se traduce en acciones concretas que impactan directamente en millones de vidas. La ONU asiste y protege a más de 139 millones de personas que huyen de la guerra, el hambre y la persecución, y proporciona alimentos y ayuda humanitaria a 123 millones de personas en más de 120 países y territorios.

A través de sus agencias, programas y misiones, la organización impulsa el acceso a la educación, la salud y la igualdad. Así, suministra vacunas al 45% de los niños y niñas del mundo y contribuye a salvar cerca de tres millones de vidas cada año. La ONU aborda también retos globales como el cambio climático, la crisis mundial del agua, que afecta a más de 4.000 millones de personas, y las desigualdades persistentes.

En el ámbito de la paz y la seguridad, las Naciones Unidas desarrollan operaciones de mantenimiento de la paz con más de 61.000 efectivos desplegados en 11 misiones en distintas regiones del mundo, al tiempo que promueven la diplomacia preventiva y prestan apoyo a numerosos países en sus procesos electorales. Además, protegen y promocionan los derechos humanos a través de más de 80 tratados y declaraciones internacionales.

Con esta pieza filatélica, Correos rinde homenaje a ocho décadas de compromiso ininterrumpido con la paz mundial, la protección de los derechos humanos y el impulso del desarrollo sostenible. En un momento donde el multilateralismo es clave para afrontar desafíos compartidos, este sello simboliza el respaldo de la sociedad española a los valores fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas.

Este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm

Efectos en pliego: Pliego de 25

Valor postal de los sellos: 2,65 euros

Tirada: 65.000