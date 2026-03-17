Weekend Beach Festival desvela su esperada programación por días: un cartel de vértigo para Torre del Mar

Weekend Beach Festival Torre del Mar da un paso adelante en su edición de 2026 revelando la distribución por días de su espectacular cartel y activando la venta de entradas por días para así facilitar a los weekers que puedan disfrutar de sus artistas favoritos aunque siempre se recomienda disfrutar de todas las jornadas para vivir de lleno el buen ambiente festivalero y darte el gusto de descubrir nuevos estilos.



El festival malagueño, referente nacional absoluto del verano musical en la Costa del Sol, confirmó días atrás una programación completa, con us característicos rasgos eclécticos que mezclan los ritmos urbanos y latinos más actuales, el rock y pop nacional, la fusión y mestizaje más festivos y la electrónica de vanguardia. Todo del 9 al 11 de julio en la playa de Torre del Mar, en el pulmón de la Costa del Sol, al Sur del Sur.



El festival arrancará motores el jueves 9 con su mítica Fiesta de Bienvenida. Para ello se cuenta con la energía de La Pegatina, que ya son hijos predilectos en Torre del Mar, el rock legendario de los cordobeses Medina Azahara que encabezan una primera jornada donde también habrá turno para otros clásicos del rock protesta nacional como son Boikot. El jueves se completa con la joven dj argentina que triunfa en Europa, Vilu Gontero, JP Fernández, Ballesteros DJ y la actuación de la banda ganadora del Concurso Emmerge, asegurando que el recinto esté a tope desde el primer día.



El viernes 10 será una jornada histórica. El fenómeno granadino Dellafuente actuará en Weekend Beach en su única fecha andaluza y presentando un nuevo show que dejará boquiabiertos a los weekers. La estrella global David Bisbal compartirá protagonismo en un día que también contará con una de las voces femeninas más dulces del momento, la de Ana Mena. Otro de los top urbanos nacionales más importantes y seguidos del momento es Morad que no podía perderse estar de nuevo en la Costa del Sol y si hablamos de rock gamberro la banda del aquí y ahora es Alcalá Norte que también actuarán el viernes junto a Alvama Ice, Awakate y los malagueños Corazón Inverso.



El viernes se pondrá en marcha el Escenario Sunrise pegando fuerte con las sesiones de Anthony Godfather, Detlef, Ema, Fleur Shore, los carismáticos Les Castizos. Miguel Bastida y Richie Risco.



El broche final del sábado 11 promete ser épico. El puertorriqueño Myke Towers pondrá a bailar a todo el festival con sus hits internacionales que se corean por todo el mundo, junto él el talento del sureño Abraham Mateo que no para de subir hacia arriba y que ofrecerá su único concierto en Málaga. Para el último día de fiesta también se reservan gente de lo más auténtica como Los Estanques y El Canijo de Jerez, el rock más underground de Biznaga, el rock fusión de siempre de Mago de Öz y la rabiosa actualidad de Walls.



Pero eso no es todo, el sábado noche el Sunrise Stage se rendirá ante el maestro del high-tech minimal, Boris Brejcha que encabeza el sábado 11 de julio junto a Patrick Mason, Oliver Gil, Bisa, Herman Priet, Dj Pepo y Miguel Payda.



Venta de abonos y entradas por día:

Los abonos y las entradas de día están disponibles a través de la web oficial www.weekendbeach.es y Vivaticket.



*la Costa del Sol ya calienta motores para tres días de playa, sol, cosas ricas para comer y la mejor música en directo del país.



WEEKEND BEACH FESTIVAL 9, 10 y 11 de julio TORRE DEL MAR (MÁLAGA)

_______________________________________________________________________Este gran encuentro musical que acoge a weekers de todas las generaciones y gustos musicales, recibió el año pasado 90.000 asistentes y dejo en la zona 12 millones de impacto económico siendo uno de los festivales nacionales más destacados.



En un reciente estudio de impacto realizado por OnStrategy, sobre los festivales de música en España de mayor impacto, Weekend Beach Festival Torre del Mar aparece entre los 15 festivales de música con mayor número de espectadores de nuestro país. Un estudio realizado en España a más de 140.000 personas antes de la edición el 2025, un ranking que analiza los festivales desde la perspectiva de touchpoints de marca y los ordena según su índice de impacto, una medición que aglutina percepciones sobre la calidad de las bandas, la sostenibilidad e innovación entre otros aspectos relevantes para las marcas patrocinadoras y los organizadores de los festivales, además de los elementos de todo estudio de mercado: Relevancia; Consideración, Admiración; Recomendación e Intención de compra.



Torre del Mar está ubicado en pleno corazón de la Costa del Sol, es un marco turístico único con playas certificadas con la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística, lo que hace que los weekers disfruten de un entorno espectacular.



Artistas años anteriores: Estopa, Kase. O, Rozalén, Kapo, Kaiser Chiefs, Europe, Steve Aoki, Melendi, Mora, Maluma, Mando Diao, Nicky Jam, Bastille, Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Nervo, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls, Vetusta Morla, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Love of Lesbian, Izal, Fangoria, Rosendo, Juanito Makandé, Sfdk, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz, Fuel Fandango, La M.o.d.a, La Pegatina, MClan, Lola Indigo, Beret, Maka, Coque Malla, Lia Kali y un largo etc.VENTA DE ENTRADAS: www.weekendbeach.es



ORGANIZA: Weekend Beach Music Festival AIE

COLABORAN: Ayuntamiento de Vélez Málaga y Tenencia Alcaldía de Torre del Mar, Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, Inaem

PATROCINA: Cervezas Victoria – SchoolTraining