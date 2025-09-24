Correos se une a San Diego Comic-Con Málaga, el icónico evento de cultura pop que aterriza por primera vez en Europa

San Diego Comic-Con Málaga ha confiado en Correos para su promoción con iniciativas filatélicas y logísticas

San Diego Comic-Con Málaga ha confiado en los servicios de Correos para apoyar la promoción de su esperada edición europea, que se celebra del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Esta colaboración incluye una serie de iniciativas filatélicas y logísticas que conmemoran la llegada a Europa, por primera vez, de uno de los eventos de cultura pop más emblemáticos a nivel internacional, posicionando a la ciudad como un nuevo referente.

Como parte de esta colaboración, se han producido 4.800 tarjetas prefranqueadas de Correos, listas para ser enviadas a través de la red postal. Las ilustraciones de estas tarjetas coinciden con los cuatro carteles oficiales del evento, cada uno con su estilo y mirada únicos. De cada diseño se han editado 1.200 ejemplares numerados del 1 al 1.200, lo que refuerza su carácter exclusivo y las convierte en piezas especialmente atractivas para el coleccionismo.

Estas tarjetas están disponibles en tres tarifas postales: tarifa A, para envíos nacionales normalizados de hasta 20 gramos; tarifa B, para envíos internacionales de hasta 20 gramos con destino a Europa (incluida Groenlandia); y tarifa D, para envíos del mismo peso dirigidos a Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Además, San Diego Comic-Con Málaga ha adquirido 240 pliegos del producto filatélico TUSELLO de Correos, ilustrados con el logo oficial del evento. Estos sellos personalizados, válidos para envíos tanto nacionales como internacionales, suman un total de 6.000 unidades. La gestión de esta emisión también se ha llevado a cabo a través de la oficina principal de Correos de Málaga, y los sellos se presentan en paquetes de cinco unidades, convirtiéndose en un artículo de colección para asistentes y aficionados.

Correos ha instalado cuatro buzones vinilados para la ocasión en el interior del recinto de FYCMA, decorados con imágenes de las postales y carteles oficiales del evento. Además, ha colocado un buzón adicional en el exterior, que permanecerá durante tres años y presenta un diseño especial inspirado en la estética de San Diego Comic-Con Málaga. También ha habilitado una oficina integrada en la tienda oficial del evento, con el objetivo de facilitar el envío de material a asistentes, expositores y coleccionistas. Asimismo, ha puesto en circulación un matasellos especial conmemorativo, que permitirá matasellar, durante los días del evento y en la propia oficina integrada, las tarjetas prefranqueadas adquiridas por los clientes y convertirlas en piezas únicas de colección.

San Diego Comic-Con Málaga promete ser una experiencia inolvidable, con más de 300 horas de contenido exclusivo, estrenos, paneles, cosplay, gaming y experiencias inmersivas.

Correos, fiel a su compromiso con la cultura y la historia, se suma así a la celebración de este hito internacional, ofreciendo sus productos y servicios como vehículo para difundir y conmemorar eventos que marcan época.