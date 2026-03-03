Correos vuelve a dar beneficios en 2025 tras una década lastrada por las pérdidas

· Correos, en sus estimaciones provisionales resultantes de la formulación de las cuentas anuales, arroja un beneficio neto de 14,4 millones de euros (M€) en 2025, frente al resultado negativo de -94 M€ registrado en 2024

La compañía estatal rompe así una dinámica de diez años de pérdidas, solo interrumpida por los beneficios de 2019

· La ejecución del Plan Estratégico ha sido determinante para recuperar la rentabilidad e impulsar un proceso de transformación que está definiendo el Correos del futuro

· El presidente de Correos, Pedro Saura, destaca que “revertir rápidamente la situación de pérdidas era fundamental para estabilizar la situación económica y financiera de la compañía y aportar certidumbre a toda la organización”

Correos volvió a obtener beneficios en 2025 tras una década lastrada por las pérdidas. Desde 2015, la compañía había encadenado resultados negativos de manera ininterrumpida, con la única excepción del ejercicio 2019.

Con base en las estimaciones provisionales resultantes de la formulación de las cuentas anuales, y a la espera de su aprobación definitiva por el Consejo de Administración de Correos, la empresa estatal cerró 2025 con un beneficio neto de 14,4 millones de euros (M€), frente a un resultado negativo de -94 M€ registrado en 2024, cifra que excluye el impacto de la provisión extraordinaria asociada al plan de rejuvenecimiento de la plantilla. Con estos resultados, Correos regresa a las ganancias antes de lo previsto en el Plan Estratégico 2024-2028 y se aproxima al resultado de 18 M€ logrado en 2019, último ejercicio en el que Correos había obtenido beneficios.

La ejecución del Plan Estratégico aprobado en julio de 2024, alineado con los ejes del Acuerdo Marco firmado por CCOO, UGT, SEPI y Correos, explica tanto el rápido cambio de rumbo en las cuentas de Correos durante 2025 como el giro transformador en el modelo de negocio de la empresa y en la estructura de la organización.

La mejora de los resultados son fruto del aumento de los ingresos y de los esfuerzos de reducción de gasto. De este modo, la cifra de negocios, excluyendo los ingresos extraordinarios por elecciones, creció un 2,5% en 2025 frente al año previo hasta alcanzar los 1.658 M€. Este avance no sólo se explica por el comportamiento positivo del negocio postal y de paquetería, donde la mejora de la calidad y la consolidación de la cartera en torno a los clientes de mayor valor ha permitido un ajuste al alza de los precios, sino también por los ingresos derivados de nuevas líneas de diversificación, entre ellas la comercialización de seguros de AXA.

Asimismo, y en ese proceso de transformación de Correos, el 2025 marcó un hito trascendental en la ruta diseñada dentro del Plan Estratégico para convertir la red de Correos en un instrumento idóneo del Estado para prestar servicios esenciales a la ciudadanía y empresas en todo el territorio. La modificación de la Ley Postal aprobada en el verano de 2025 designó a Correos para prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos. Esta ampliación de funciones que fortalece la misión pública de Correos, acompañada de la financiación correspondiente, busca aprovechar su amplia capilaridad, sus capacidades digitales y la proximidad de su personal para atender necesidades cotidianas de la población.

Además de la designación del SIEG, en la modificación a la Ley Postal se amplió por cinco años más la condición de Correos como operador designado para seguir entregando la correspondencia y las comunicaciones postales. Saura destacó que “en el 2025 hemos logrado iniciar un proceso de transformación de la empresa sin olvidarnos de nuestra identidad postal. Pero ante el inexorable declive de la entrega de cartas, la Ley reconoce el extraordinario valor de la red de Correos para ser un aliado de la Administración, prestar servicios a la comunidad y seguir siendo valiosa para la sociedad como lo ha sido en sus 310 años de historia”.

Por el lado del gasto, la ejecución del Plan de Salidas Voluntarias está siendo más prudente de lo previsto en el Plan Estratégico, lo que ha limitado la reducción del gasto del personal, que finalmente se mantuvo prácticamente estable respecto al año previo. No obstante, los gastos totales de explotación se lograron reducir en un 2% respecto al 2024 en otro año de ahorros en partidas relacionadas con servicios profesionales, promoción y otras partidas no esenciales.

Como resultado de la evolución conjunta de los ingresos y los gastos, Correos registró en 2025 un EBITDA de 76 M€, lo que supone revertir el EBITDA negativo de –106 M€ obtenido en 2024 y superar con holgura la previsión establecida en el Plan Estratégico de 64 M€. Este avance refleja la consolidación de una senda de recuperación operativa y se traduce en una rentabilidad económica del 4%, señal inequívoca de la mejora de la eficiencia y la capacidad de generación de recursos recurrentes. La evolución positiva de los flujos de caja derivado de estos resultados permitió reducir las necesidades de financiación y rebajar la deuda neta en 174 M€, o un 20%, situándola en 677 M€ al cierre del ejercicio 2025, lo que dota a la compañía de una mayor solidez financiera para afrontar sus compromisos y seguir avanzando en su transformación estratégica.

Para Saura, “revertir rápidamente la situación de pérdidas de Correos y situarla en la senda de la rentabilidad era fundamental para estabilizar la situación económica y financiera de la compañía y aportar certidumbre a toda la organización sobre la continuidad del negocio. Sin la implicación de todos las trabajadoras y trabajadores, los sindicatos y el Gobierno en este impulso de transformación no habría sido posible alcanzar estos resultados”

En ese sentido, durante 2025 la empresa ha acometido diferentes cambios en la estructura de la organización para adecuar la red a las necesidades del Plan Estratégico. Para fortalecer las líneas de diversificación en las oficinas se creó una Dirección Gerente de Negocio Minorista y Servicios enfocada al ciudadano, a la prestación de los nuevos servicios SIEG y a la venta de nuevos productos. Por otro lado, para reforzar el Plan de Eficiencia Operativa y reducir costes se trasladaron los servicios a la red a la dirección de Operaciones.

En el contexto de esos cambios, Saura subrayó que “la empresa está volcada en una ejecución disciplinada y ordenada del Plan Estratégico para sentar las bases de un nuevo Correos que se adapte a los nuevos tiempos de digitalización a través de la modernización de los procesos, servicios y estructuras de modo que se garantice la sostenibilidad futura de la compañía”.