TCL presenta una gama ampliada de monitores en Europa, incluido su primer monitor OLED+

TCL, la marca líder en electrónica de consumo, ha presentado su nueva gama de monitores en su primer evento dedicado exclusivamente a estos productos en Europa, celebrado en el TCL NXTHOME de París. El evento pone de relieve una serie de innovaciones diseñadas para mejorar el rendimiento del gaming y la productividad, incluyendo el primer monitor insignia OLED+ de TCL, junto con avanzados modelos QD-Mini LED. Durante décadas, TCL ha estado desarrollando la tecnología detrás de la pantalla. Desde la ingeniería de paneles de vanguardia de CSOT hasta innovaciones propias en retroiluminación Mini LED, la experiencia siempre ha estado presente, al igual que el compromiso con los monitores. Con una fábrica especializada en monitores establecida en 2012, y una serie de innovaciones pioneras en el sector desde entonces, TCL ha ido consolidando su negocio de monitores junto con sus capacidades globales en pantallas. Gracias a una capacidad integrada de I+D, producción y ventas, TCL lleva ahora toda esa experiencia acumulada a un público global más amplio.Hoy, TCL ofrece monitores que combinan un diseño llamativo, una calidad de imagen excepcional y altas tasas de refresco ultrafluidas, reflejo de su larga trayectoria en tecnología de pantallas. La gama europea de 2026 marca un nuevo capítulo, mientras TCL continúa ampliando su presencia como marca global de electrónica de consumo y referente profesional en innovación de pantallas.“Como las pantallas se han convertido en el centro de la forma en que las personas trabajan, juegan y se conectan, las expectativas sobre un único dispositivo han evolucionado fundamentalmente”, afirmó Stefan Streit, CMO de TCL Europa. “Nuestra nueva gama de productos se basa en más de 40 años de experiencia en pantallas y en una posición de liderazgo demostrada en innovación Mini LED. Con estos productos, ofrecemos un rendimiento constante y de alta calidad para todos.”El todoterreno definitivo: TCL 32X3A OLED+ Monitor Para los usuarios que esperan que su monitor rinda al máximo en cualquier situación, el primer monitor OLED+ insignia de TCL, el TCL 32X3A, se sitúa en el centro de esta nueva gama. Reconocido con los premios iF Design Award 2026 y Red Dot Design Award 2026, el monitor refleja el enfoque de TCL en combinar un diseño industrial premium con innovación de alto rendimiento en tecnología de pantallas.Está desarrollado con tecnología OLED+, un paso más allá del OLED tradicional, que mejora la calidad de imagen y optimiza la pureza de los negros incluso en entornos luminosos, ofreciendo una experiencia visual excepcional. La disposición de píxeles Matrix-Pure elimina los bordes de color no deseados para lograr textos más nítidos y limpios, mientras que la polarización circular del 2% de baja reflexión ofrece imágenes claras y realistas incluso en condiciones de mucha luz. El texto en pantalla es más legible y el contraste se percibe con mayor precisión en diferentes condiciones de iluminación, mientras que sus tiempos de respuesta ultrarrápidos favorecen a los videojuegos competitivos.

Las tasas de refresco ultrarrápidas dual de hasta 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz), junto con un tiempo de respuesta de 0,03 ms GtG, permite cambiar entre máxima resolución y máxima fluidez según la necesidad. Esta flexibilidad permite disfrutar tanto de juegos AAA con gran carga visual como de escenarios competitivos de eSports FPS, además de adaptarse a usos profesionales y de productividad.El diseño del 32X3A también ha sido cuidadosamente trabajado. Con solo 6,4 mm en su punto más fino, incorpora una pantalla prácticamente sin bordes en sus cuatro lados que mejora la inmersión visual. Su estética inspirada en “Stargate” aporta un minimalismo premium al escritorio, mientras que sus funciones de cuidado ocular favorecen un uso prolongado más cómodo.En cuanto al sonido, el monitor integra un chip de audio DSP de nivel profesional junto con una solución desarrollada en colaboración con Bang & Olufsen. Esta asociación pone el foco tanto en el diseño como en la calibración acústica, ofreciendo una posición precisa del sonido en videojuegos competitivos y una experiencia envolvente en gaming, cine y entretenimiento. El maestro del detalle: TCL 27C2A QD-Mini LED Monitor

Para quienes no quieren renunciar ni a la calidad de imagen ni al rendimiento competitivo, el TCL 27C2A ofrece ambas cosas.Su tecnología QD-Mini LED, con 1.196 zonas de atenuación precisa y un brillo máximo de 1.200 nits, proporciona un contraste y un alto nivel de detalle excepcional en cada escena, desde los mundos visualmente complejos de los juegos AAA hasta los momentos críticos del juego competitivo.Además, gracias a TMOC (TCL Motion Clarity Technology), cada aspecto del rendimiento en movimiento está optimizado: desde la retroiluminación MPRT-Plus Dual-Control Matrix Backlight hasta la aceleración de panel LCD OverDrive-Pro, que mantiene las imágenes en movimiento nítidas y definidas, así como la tecnología HFS Shoot Fast Panel, diseñada para ofrecer una respuesta ultrarrápida con mínimo desenfoque. Las tasas de refresco Dual-Mode UHD 160 Hz y FHD 320 Hz permiten priorizar resolución o velocidad según el uso, creando una experiencia más versátil y consistente.

El guerrero de la velocidad: TCL 27P2A Pro Mini LED Monitor