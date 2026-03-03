María Jesús Montero gana por goleada

José María Martín

José María Martín, secretario general del PSOE de Almería

El Gobierno de España ha aprobado un amplio paquete de 7.000 millones de euros con medidas concretas para afrontar los daños ocasionados por los sucesivos temporales que hemos sufrido en Andalucía. La respuesta que ha dado María Jesús Montero a las necesidades de las personas y entidades afectadas no ha podido ser más rápida, de manera que empezarán a tener las ayudas estatales en sus manos en cuestión de días.

Solo para el sector primario, el impacto asciende a 2.800 millones de euros. Más de 2.000 millones en ayudas directas a la agricultura y ganadería afectadas, 600 millones para reparar caminos rurales y una medida especialmente relevante en provincias como Almería: la reducción de 35 a 5 peonadas para acceder al subsidio agrario, lo que beneficiará a casi 1.300 trabajadores eventuales que desarrollan su actividad en estas labores en nuestra provincia.

Son cifras concretas y medidas tangibles que llegan en un momento en el que invernaderos, explotaciones ganaderas, sistemas de riego y caminos rurales han sufrido daños considerables. Sin embargo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez incluye a Almería en este plan de ayudas, Moreno Bonilla ha decidido excluir de manera injusta e incomprensible a la provincia de su propio decreto autonómico para paliar los efectos de las borrascas.

La indignación en el campo almeriense no se ha hecho esperar. Las principales organizaciones agrarias han denunciado públicamente la discriminación, subrayando que los daños aquí han sido iguales o incluso mayores que en otras provincias incluidas en las ayudas autonómicas. La sensación que deja esa decisión del Gobierno andaluz del PP es, una vez más, la de una absoluta falta de compromiso con nuestra tierra, a pesar de contar con un consejero de Almería que ostenta la cartera de Agricultura.

Los agricultores y ganaderos almerienses son andaluces y merecen el mismo trato que el resto. Dejar a la provincia sin el respaldo de los fondos de la Junta en un momento crítico como este no tiene justificación alguna.

Darse golpes de pecho al hablar del campo almeriense está muy bien, pero estaría mucho mejor no olvidarse de él como han hecho Moreno Bonilla y Fernández-Pacheco, que han respondido a las demandas del sector con el más absoluto de los silencios.

El marcador político que le da título a este artículo no lo fijan los titulares, sino las decisiones políticas. Y una vez más la diferencia es incontestable.