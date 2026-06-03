Amós García destaca el crecimiento sostenido del colectivo de autónomos en Almería, que ha alcanzado un nuevo récord en mayo

Empleo convoca por segunda vez su novedoso programa de teleformación a autónomos en competencias clave para sus negocios

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado hoy sobre la convocatoria del programa de teleformación para personas trabajadoras autónomas impulsado por la Junta de Andalucía, “una novedosa iniciativa que se ha convocado por segunda vez y que fortalecerá el sector del trabajo autónomo proporcionando formación gratuita en competencias clave para sus negocios, como la digitalización, las finanzas, la prevención de riesgos laborales o el marketing”.

Amós García ha destacado el crecimiento del número de autónomos en la provincia de Almería en los últimos años, con 2.670 nuevos trabajadores por cuenta propia desde julio de 2022, y el nuevo récord de autónomos registrado en el mes de mayo, con 64.504 afiliados al RETA, 388 más que en abril y 1.359 más que hace un año.

El responsable provincial de Empleo ha recordado que el programa de teleformación, que cuenta en esta segunda convocatoria con un presupuesto regional de 3 millones de euros para 2026 y 2027, se incluye en el Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027. Este plan tiene como objetivo “generar un marco propicio al emprendimiento y el desarrollo empresarial con medidas que facilitan tanto el inicio de actividad como la consolidación de los autónomos y su adaptación a los cambios en la economía y el mercado laboral. Un marco que también promovemos con la simplificación de trámites administrativos para las empresas, la reducción de impuestos y la promoción de la estabilidad y la seguridad jurídica”.

Amós García ha recordado las principales medidas de la Consejería de Empleo para “ayudar a los autónomos a hacer despegar sus proyectos con incentivos como la cuota cero y la ayuda al inicio de actividad, ambas con plazo de solicitud abierto, que ya han movilizado 23,4 millones en la provincia”. También ha mencionado las ayudas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, para que realicen inversiones en prevención de riesgos laborales y para que contraten personal de manera indefinida.

Esta segunda convocatoria de acciones de formación para trabajadores autónomos (https://lajunta.es/6epyt ) tiene plazo de solicitud abierto hasta el 16 de junio. La oferta incluye contenidos transversales de especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, abarcando temas como transformación digital, creación de empresas, marketing, finanzas, prevención de riesgos laborales o gestión de cooperativas. Las acciones formativas que se financien al amparo de esta convocatoria se ejecutarán en un plazo máximo de catorce meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión. A partir de esta fecha se procederá a la presentación de las planificaciones formativas correspondientes.

Personas destinatarias

La actividad formativa subvencionada va dirigida preferentemente a personas trabajadoras inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que desarrollen su actividad en Andalucía. No obstante, si existieran vacantes por no haber solicitudes suficientes para cubrir todas las plazas destinadas a autónomos que cumplan los requisitos, podrán participar trabajadores ocupados por cuenta ajena pertenecientes a la plantilla de personas trabajadoras autónomas en centros de trabajo ubicados en Andalucía; o también, en su defecto, ocupados por cuenta ajena en centros de trabajo ubicados en Andalucía.

En último lugar podrán participar desempleados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo, ya sea como demandantes de empleo o de servicios previos al empleo, siendo la participación de estas últimas como máximo del 30% por cada acción formativa.

El número máximo de alumnado que puede solicitarse en cada acción formativa es 80 personas. Las subvenciones podrán financiar hasta el 100% del coste de la actividad subvencionada. El pago de la misma se efectuará de forma anticipada tras la resolución de concesión de la subvención, sin justificación previa, por el 70% de la subvención concedida. El 30% restante será liquidado una vez justificada.

Serán subvencionables los costes directos e indirectos de la actividad formativa, así como las retribuciones del personal que, no siendo formador o tutor-formador de la acción formativa, realiza tareas de apoyo técnico relacionadas con la dinamización de la modalidad de teleformación, y también los gastos de publicidad y difusión de la actividad formativa, así como los de captación y selección del alumnado participante.

Podrán solicitar la subvención y resultar beneficiarias entidades de formación privadas, con y sin ánimo de lucro, que cuenten con una plataforma de aprendizaje debidamente inscrita y autorizada en el correspondiente registro.

Las solicitudes de subvención serán presentadas por las entidades solicitantes a través de PROFEUS+A y se dirigirán a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo. Cada entidad presentará una única solicitud para toda Andalucía. Los formularios y anexos estarán disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

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