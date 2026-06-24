Crédit Agricole S.A. y BCC-Grupo Cajamar firman un acuerdo de colaboración a largo plazo

Crédit Agricole S.A. y BCC-Grupo Cajamar, el mayor grupo bancario cooperativo de España y una de las 10 entidades significativas españolas por volumen de activos, han firmado una alianza estratégica que permitirá a Grupo Cooperativo Cajamar impulsar su desarrollo comercial y crecimiento orgánico, y a sus clientes beneficiarse de una gama aún más amplia de productos y servicios financieros, adaptados a sus necesidades. Este acuerdo permitirá a Crédit Agricole S.A. incrementar el desarrollo de sus líneas de negocio en España con un socio cooperativo sólido.

Esta alianza, que contempla la adquisición por parte de Crédit Agricole S.A. de una participación minoritaria del 9,9 % en Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera de Grupo Cajamar, incluye varios acuerdos comerciales en las áreas de custodia y administración de activos, factoring, leasing y renting de vehículos y bienes de equipo, soluciones de inversión, entre otros que puedan surgir en un futuro próximo.

El acuerdo se basa en las raíces cooperativas compartidas por ambos grupos y respaldará el crecimiento de Grupo Cajamar mediante la experiencia de Crédit Agricole en determinadas actividades financieras.

A corto plazo, reforzará aún más la estructura de fondos propios de Grupo Cooperativo Cajamar, elevando su ratio de solvencia phased-in del 16,6 % al 17,1 %. Para Crédit Agricole S.A., el impacto en su ratio CET1 no será significativo. A su vez, a medio y largo plazo, el acuerdo mejorará el posicionamiento de las 18 cajas rurales de Grupo Cajamar en los segmentos comerciales contemplados en el acuerdo y tendrá un impacto positivo en los ingresos tanto de Crédit Agricole S.A. como de Grupo Cooperativo Cajamar.

Esta operación está sujeta a la no oposición de las autoridades competentes y se espera que se formalice en los próximos meses. La operación está plenamente alineada con los criterios de inversión financiera de Crédit Agricole S.A. y con los objetivos establecidos por Grupo Cooperativo Cajamar.

Para Manuel Yebra, consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, “la incorporación como accionista de uno de los mayores grupos bancarios de Europa, que comparte la misma afinidad con el modelo de crédito cooperativo, aportará un nuevo impulso a nuestra estrategia de expansión y desarrollo, tanto territorial como en lo relativo a la amplitud y diversificación de la oferta de productos y servicios financieros dirigida a los más de 3,9 millones de clientes de Grupo Cooperativo Cajamar”.

Por su parte, Olivier Gavalda, consejero delegado de Crédit Agricole S.A., señaló: “Este acuerdo con BCC-Grupo Cajamar permitirá a las líneas de negocio de Crédit Agricole S.A. seguir desarrollando sus actividades en España, ofreciendo a los clientes de Grupo Cooperativo Cajamar una gama más amplia de productos y servicios financieros”.

Sobre el Grupo Crédit Agricole

Crédit Agricole, décimo banco del mundo (The Banker 2025), es el principal financiador de la economía francesa y uno de los principales grupos bancarios de Europa. Presente en 46 países, es líder en banca minorista en Europa, primer gestor europeo de activos, principal grupo de bancaseguros de Europa y tercer actor europeo en financiación de proyectos.

Sobre la base de sus sólidas raíces cooperativas y mutualistas, sus 160.000 empleados y los 27.165 administradores de sus cajas locales y regionales, Crédit Agricole es un banco responsable y cercano que presta servicio a 55 millones de clientes y 12,3 millones de socios mutualistas.

Gracias a su modelo de banca minorista universal centrado en el cliente —basado en la cooperación entre sus bancos minoristas y sus líneas de negocio especializadas—, Crédit Agricole apoya los proyectos de sus clientes en Francia y en todo el mundo: banca diaria, préstamos hipotecarios, financiación al consumo, ahorro, seguros, gestión de activos, inmobiliario, leasing y factoring, y banca corporativa y de inversión.

Crédit Agricole destaca asimismo por su política de responsabilidad social corporativa dinámica e innovadora, en beneficio de la economía. Esta política se basa en un enfoque pragmático que impregna a todo el Grupo e implica a cada empleado.

Sobre Grupo Cooperativo Cajamar

Grupo Cooperativo Cajamar es el principal grupo bancario cooperativo de España y una de las 10 entidades significativas del país. A 31 de marzo de 2026, contaba con activos por importe de 64.678 millones de euros, un volumen de negocio gestionado de 113.647 millones de euros y una ratio de solvencia del 16,6 %.

Con 1,8 millones de socios, desempeña un papel relevante en la modernización de la España rural, contribuyendo a través de su actividad financiera y social a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los territorios. Presta especial atención al sector agroalimentario, donde lidera la financiación del sector primario con una cuota de mercado nacional del 16,4 %, así como a empresas, profesionales, autónomos y familias.

Grupo Cajamar está comprometido con la inclusión financiera, con 5.243 empleados que ofrecen productos y servicios financieros a más de 3,9 millones de clientes a través de sus 944 oficinas y puntos de atención rural, 12 de los cuales son unidades móviles que prestan servicio en municipios de menos de 1.500 habitantes. También cuenta con canales propios de banca digital, app y banca online.

Como entidad de ámbito nacional, está presente en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas. Por tamaño y volumen de activos está bajo la supervisión directa del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), integrado por el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes de los países participantes.

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