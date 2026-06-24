La Comisión simplifica el etiquetado energético y de los neumáticos y lo hace más accesible para los consumidores europeos

Los consumidores, proveedores y minoristas europeos de electrodomésticos, dispositivos electrónicos y neumáticos se beneficiarán de unas normas simplificadas sobre etiquetado que ha propuesto hoy la Comisión.

Las normas simplificadas de etiquetado energético y de los neumáticos harán que los requisitos sean más sencillos para proveedores y minoristas, al tiempo que garantizan que los consumidores reciben la información necesaria a la hora de comprar el producto. De este modo, se fomenta que los fabricantes y proveedores desarrollen y comercialicen dispositivos y neumáticos mejores y más eficientes, y que contribuyan de este modo a que los consumidores (tanto empresas como hogares) compren productos más eficientes desde el punto de vista energético. Así, con el tiempo, los consumidores también podrán reducir el importe de sus facturas energéticas y gastos corrientes. Las etiquetas más recientes, incluidas las de los teléfonos inteligentes, también ofrecerán información sobre la durabilidad y la facilidad de reparación, de modo que los consumidores puedan escoger productos que duren más tiempo.

El sector energético se encuentra en un momento decisivo: está pasando de una crisis de las energías fósiles a una nueva era de electrificación. Para hacer frente a este reto es necesaria una expansión considerable de la generación de electricidad limpia, pero también hay que usar esta electricidad de forma inteligente. Por ello, la eficiencia energética continúa siendo indispensable.

El marco del etiquetado energético ya ha demostrado su eficacia a la hora de reducir el consumo de energía y contribuir a que los consumidores puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. Por consiguiente, este marco debería conservarse y reforzarse, y ese es el objetivo de la propuesta de hoy. La UE apuesta por una mayor racionalización de las normas para facilitar su aplicación, reducir costes y lograr que su aplicación sea más sencilla, lo que también reduciría la carga administrativa. La legislación sobre productos relacionados con la energía puede contribuir de manera considerable a la consecución de un sistema energético seguro, eficiente, electrificado y autóctono.

Medidas propuestas

La propuesta no modifica el objetivo principal del marco, que es el de ofrecer a los consumidores información clara y comparable que les permita tomar decisiones con conocimiento de causa. Los cambios propuestos permitirían una mayor flexibilidad en la manera en que se muestran las etiquetas en función del producto, al tiempo que garantizan que los consumidores puedan ver la información en el momento de la compra. Por ejemplo, las etiquetas electrónicas pueden ser una alternativa frente a las de papel para los productos que se venden en tiendas físicas, pero el marco actual no las autoriza. Hay casos en los que no se ve la etiqueta impresa antes de realizar la compra, como sucede con los productos comercializados únicamente entre empresas y que no se venden en tiendas físicas, como los expositores refrigerados de los supermercados o las máquinas expendedoras; en estos casos, puede resultar más pertinente incluir un código QR en la documentación correspondiente o en el propio producto. Del mismo modo, los dispositivos de calefacción o refrigeración o los utensilios de cocina suele venderlos el montador o instalador de cocinas sin que el consumidor haya visto en persona el dispositivo expuesto en una tienda física. En estos casos, el momento más importante es aquel en el que el cliente recibe la oferta del instalador: es entonces cuando debería mostrarse la etiqueta, como parte de la oferta contractual. De nuevo, otras soluciones podrían resultar adecuadas para productos que se venden en grandes cantidades y que puede que no se expongan en los expositores, sino que se guarden en cajas en palés.

Otras medidas propuestas sobre el etiquetado energético incluyen aquellas orientadas a facilitar la actualización de las etiquetas cuando se reajusten las clasificaciones energéticas. Las medidas también contemplan que se aclaren las responsabilidades de los representantes de fabricantes exteriores a la UE tanto para el etiquetado energético como para el de los neumáticos. En lo relativo a los neumáticos, las medidas propuestas sugieren que se elimine la obligación de los concesionarios de exhibir las etiquetas de los neumáticos al vender un vehículo nuevo, en un contexto en el que rara vez se ofrece a los clientes la posibilidad de elegir. Por último, los cambios contribuirían a simplificar el proceso jurídico para actualizar las etiquetas de los neumáticos, mejorar los procesos de contratación pública y facilitar la vigilancia del mercado mediante el registro europeo de productos para el etiquetado energético (EPREL), por ejemplo, garantizando que determinados datos de los productos que en la actualidad no figuran —pero que, según ha demostrado la experiencia, son esenciales para los responsables de la contratación pública, los clientes o las autoridades de vigilancia del mercado— estuvieran disponibles en formato digital.

Se espera que estas medidas supongan un ahorro de hasta 125 millones de euros anuales para las empresas y las autoridades de vigilancia del mercado durante los próximos diez años. También contribuirán a lograr un ahorro de 18 400 millones de euros en gastos administrativos, lo que nos acercaría al objetivo más amplio de la UE de reducir los costes administrativos anuales en 37 500 millones de euros de aquí a 2029. En el caso específico del etiquetado energético y de los neumáticos, esto supondrá también un ahorro para las autoridades de vigilancia del mercado.

Contexto

La iniciativa de simplificación de los productos energéticos es la duodécima de una serie de iniciativas de la UE orientadas a reducir la burocracia y fortalecer la competitividad. La Comisión se ha fijado una senda para simplificar las normas de la UE y hacer que la economía de la Unión sea más competitiva y próspera, con un objetivo claro de realizar un esfuerzo de simplificación sin precedentes de aquí a 2030, mediante el que se logre un mínimo del 25 % de reducción de las cargas administrativas, con un cifra mínima del 35 % en el caso de las pymes. En el caso específico del etiquetado energético y de los neumáticos, las autoridades de vigilancia del mercado se beneficiarán de una reducción de costes.

La propuesta se basa en consultas amplias, que incluyen un diálogo sobre su aplicación, una convocatoria de datos y un informe de evaluación de la situación real. Cuenta, asimismo, con el apoyo de dos informes de ejecución que analizan en detalle la comprensión del etiquetado energético y las etiquetas de los neumáticos por parte de los consumidores. Estos informes se basan en estudios recientes, realizados a principios de 2025, sobre el uso de las etiquetas de los neumáticos, el etiquetado energético actualizado y la base de datos de productos del EPREL. Los resultados confirmaron los beneficios que suponen el diseño ecológico y las políticas de etiquetado para los consumidores, así como en términos de competitividad e innovación. Al mismo tiempo, subrayan que existen problemas persistentes relacionados con incumplimientos y con una vigilancia del mercado deficiente, especialmente en el caso de las ventas por internet.

Más información

Preguntas y respuestas

Propuesta de Reglamento sobre la simplificación y el mejor uso de opciones digitales parael etiquetado energético y de los neumáticos

EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)

Ecodesign Accounting report 2025 [«Informe contable de 2025 sobre el diseño ecológico», disponible en inglés]

Informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2020/740 relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros (Energía)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2017/1369 por el que se establece un marco para el etiquetado energético(Energía)

Portal de productos eficientes desde el punto de vista energético

Informe de evaluación de impacto sobre la propuesta de Reglamento ómnibus sobre el etiquetado energético y de los neumáticos (Energía)

Europeans attitudes towards energy policies [«Actitudes de los europeos hacia las políticas energéticas», disponible en inglés]

IP/26/1388

Cita(s):

«Las etiquetas energéticas capacitan a los consumidores para tomar decisiones informadas que les permitan ahorrar dinero y, en el contexto actual, esto es más importante que nunca. Nuestra propuesta es ambiciosa y logra que las normas se adecúen a la era digital, las hace más claras para los consumidores y más sencillas para las empresas, y también más estrictas».

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva

«Los consumidores europeos merecen información clara y accesible sobre la eficiencia energética de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos que deseen comprar. Se estima que las etiquetas energéticas de la UE ahorran a los consumidores unos 100 000 millones de euros al año. Con esta propuesta, queremos aprovechar este logro y obtener unos ahorros aún mayores para los hogares, al tiempo que facilitamos a las empresas la tarea de proporcionar y mostrar esta información, haciéndola menos onerosa. Es una propuesta que beneficia tanto a los consumidores como a las empresas».

Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda

«Nuestras propuestas para simplificar las normas relativas a los productos energéticos ofrecen soluciones de sentido común sin socavar los objetivos de las políticas. Reducen los costes y la carga para las empresas del sector energético, al tiempo que garantizan que los consumidores disponen de la información que necesitan. En resumen, estamos reduciendo la burocracia sin optar por la vía rápida. Los paquetes que hoy se presentan mandan un mensaje contundente: seguimos firmemente comprometidos con reducir la burocracia en todos los sectores y eliminar los obstáculos que han frenado a las empresas durante demasiado tiempo. Ahora, pedimos a los colegisladores que también contribuyan a este objetivo, de modo que los beneficios se reflejen rápidamente en el día a día de las empresas de toda Europa».

Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad, Aplicación y Simplificación

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