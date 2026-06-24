La Junta fomenta el asesoramiento en materia desanidad y bienestar animal con 3,2 M€ en ayudas

Las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera deben ofrecer este

servicio a través de veterinarios profesionales y visitar las fincas

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la próxima convocatoria de ayudas

de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para apoyar la labor de

las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) por la mejora del estado

sanitario, higiénico y productivo de las explotaciones. Estas subvenciones se enmarcan

en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027 y se centran en

el fomento del asesoramiento profesional a titulares de explotaciones de bovino, ovino,

caprino, porcino, aves de corral y acuicultura.

Para el ejercicio 2026, las ayudas cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros,

cofinanciados por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo

Rural (Feader); el Estado y la Junta de Andalucía. Como marcan las bases, pueden

acceder a estos incentivos las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera oficialmente

reconocidas en Andalucía que prestan un servicio imparcial de asesoramiento a los

productores ganaderos y acuícolas a través de profesionales de la veterinaria.

Para ser beneficiario de estas ayudas también es preciso presentar un programa

general de actuaciones ajustado al modelo establecido en la convocatoria que, entre

otras condiciones, debe abordar prácticas agrícolas que impidan el desarrollo de

resistencia a los antimicrobianos. Otro de los requisitos a cumplir por las ADSG es incluir

al menos una visita a la explotación a la que se está ayudando a mejorar.

En cuanto al importe, se conceden algo más de 300 euros por cada servicio de

asesoramiento. Por tanto, la cuantía de la subvención que corresponda a cada

agrupación de defensa sanitaria ganadera se calculará multiplicando este coste unitario

por el número de asesoramientos que preste en total.

Gracias a este servicio integral que va más allá del simple cumplimiento normativo, las

ADSG colaboran con el Gobierno andaluz para facilitar la implantación de programas

oficiales de erradicación de enfermedades, la optimización de los índices de bienestar

animal y el uso responsable de medicamentos. De esta forma, se incide en la reducción

de posibles brotes zoonóticos al blindar el estatus sanitario de la cabaña ganadera

andaluza; y al mismo tiempo, se garantiza en mayor medida la viabilidad económica de

un sector estratégico que fija población al territorio.

Al estar formada por ganaderos bajo la dirección técnica de servicios veterinarios, las

agrupaciones de defensa sanitaria ganadera actúan como un puente clave entre los

productores y la Junta de Andalucía que facilita la ejecución de programas de

prevención y control de enfermedades animales.

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