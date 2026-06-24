La Junta fomenta el asesoramiento en materia desanidad y bienestar animal con 3,2 M€ en ayudas
Las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera deben ofrecer este
servicio a través de veterinarios profesionales y visitar las fincas
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la próxima convocatoria de ayudas
de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para apoyar la labor de
las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) por la mejora del estado
sanitario, higiénico y productivo de las explotaciones. Estas subvenciones se enmarcan
en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027 y se centran en
el fomento del asesoramiento profesional a titulares de explotaciones de bovino, ovino,
caprino, porcino, aves de corral y acuicultura.
Para el ejercicio 2026, las ayudas cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros,
cofinanciados por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader); el Estado y la Junta de Andalucía. Como marcan las bases, pueden
acceder a estos incentivos las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera oficialmente
reconocidas en Andalucía que prestan un servicio imparcial de asesoramiento a los
productores ganaderos y acuícolas a través de profesionales de la veterinaria.
Para ser beneficiario de estas ayudas también es preciso presentar un programa
general de actuaciones ajustado al modelo establecido en la convocatoria que, entre
otras condiciones, debe abordar prácticas agrícolas que impidan el desarrollo de
resistencia a los antimicrobianos. Otro de los requisitos a cumplir por las ADSG es incluir
al menos una visita a la explotación a la que se está ayudando a mejorar.
En cuanto al importe, se conceden algo más de 300 euros por cada servicio de
asesoramiento. Por tanto, la cuantía de la subvención que corresponda a cada
agrupación de defensa sanitaria ganadera se calculará multiplicando este coste unitario
por el número de asesoramientos que preste en total.
Gracias a este servicio integral que va más allá del simple cumplimiento normativo, las
ADSG colaboran con el Gobierno andaluz para facilitar la implantación de programas
oficiales de erradicación de enfermedades, la optimización de los índices de bienestar
animal y el uso responsable de medicamentos. De esta forma, se incide en la reducción
de posibles brotes zoonóticos al blindar el estatus sanitario de la cabaña ganadera
andaluza; y al mismo tiempo, se garantiza en mayor medida la viabilidad económica de
un sector estratégico que fija población al territorio.
Al estar formada por ganaderos bajo la dirección técnica de servicios veterinarios, las
agrupaciones de defensa sanitaria ganadera actúan como un puente clave entre los
productores y la Junta de Andalucía que facilita la ejecución de programas de
prevención y control de enfermedades animales.