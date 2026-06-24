Juan Grima abre el ‘Aula de Historia Gabriel Martínez Guerrero’ este viernes en El Real de Antas

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Juan Grima. Foto: Rodrigo Valero.

Ya se ha convertido en tradición que la feria de la barriada antusa de El Real programe un prólogo dedicado a la Historia del lugar. En esta edición, lo hará de la mano de Juan Grima, historiador, cronista oficial de Turre y gerente de Arráez editores, con una referencia a ‘La fundación de El Real: 1488’. Será este viernes, 26 de abril, a las 20:00 en la Plaza de El Cabecico.

El acto está organizado por la asociación cultural Argaria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Antas y la Comisión de Festejos de El Real. Además, abre la edición de este año del ‘Aula de Historia Gabriel Martínez Guerrero’, que lleva el nombre del primer cronista oficial del pueblo.

El ‘Aula’ la completan otros cuatro eventos que tendrán como escenarios el Mirador Pedro Flores del CICA y la Plaza de España. A Grima, le sucederá en la programación la arqueóloga Laura Larios Boqué, quien hablará el 16 de julio sobre ‘Villaricos: una ventana al pasado del Mediterráneo. La ciudad de Baria’.

También en julio, el 22, Margarita Sánchez Romero, arqueóloga, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada y conocida divulgadora científica, presentará su último ensayo: ‘Lo que el cuerpo nos cuenta: Un recorrido físico y político de las mujeres desde la prehistoria hasta hoy’.

Ya en agosto, el 14 será inaugurada una exposición con carteles, programas y fotografías de la Feria en honor a la Virgen de la Cabeza y, el 20, Luis Artero, historiador y cronista oficial del pueblo pronunciará una charla sobre el ‘Origen y evolución histórica de la Feria y Fiestas de Antas’.

El ciclo termina con el arqueólogo y miembro del laboratorio de Arqueología Biocultural Memolab, de la Universidad de Granada, Antonio Rubio, quien desvelará los últimos descubrimientos, no publicados, sobre el yacimiento de El Gárcel, en una conferencia titulada ‘El Gárcel: De la fama al desconocimiento’.

Más historias

Correos Sur Cartas a Federico

Tres oficinas de Correos en el Área Sur animan a participar en la recta final del certamen literario “Cartas a Federico” dedicado a Lorca

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
Policia Nacional MENORES ACTIVIDAD DIGITAL

La Policía Nacional recomienda una Nota de prensa mayor supervisión en la actividad digital de los menores durante las vacaciones de verano

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
relato corto_1

La obra ‘Conscientes’ gana el II Concurso escolar de Relato Corto ‘Pequeñas historias para un gran planeta’ organizado por CSIF

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Juan Grima. Foto: Rodrigo Valero.

Juan Grima abre el ‘Aula de Historia Gabriel Martínez Guerrero’ este viernes en El Real de Antas

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
PARTIDO UD ALMERIA-REAL MADRID

Almería acoge mañana, jueves, una jornada formativa para combatir el ‘bullying’ en el deporte

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Valdis Dombrovskis es también Comisario de Implementación

La Comisión simplifica el etiquetado energético y de los neumáticos y lo hace más accesible para los consumidores europeos

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Grupo Cooperativo Cajamar Manuel Villegas, Olivier Gavalda, Manuel Yebra y Jérôme Grivet

Crédit Agricole S.A. y BCC-Grupo Cajamar firman un acuerdo de colaboración a largo plazo

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
AlmAnimal 2025 primera jornada (47)

La Junta fomenta el asesoramiento en materia desanidad y bienestar animal con 3,2 M€ en ayudas

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0