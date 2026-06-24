Juan Grima abre el ‘Aula de Historia Gabriel Martínez Guerrero’ este viernes en El Real de Antas

Ya se ha convertido en tradición que la feria de la barriada antusa de El Real programe un prólogo dedicado a la Historia del lugar. En esta edición, lo hará de la mano de Juan Grima, historiador, cronista oficial de Turre y gerente de Arráez editores, con una referencia a ‘La fundación de El Real: 1488’. Será este viernes, 26 de abril, a las 20:00 en la Plaza de El Cabecico.

El acto está organizado por la asociación cultural Argaria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Antas y la Comisión de Festejos de El Real. Además, abre la edición de este año del ‘Aula de Historia Gabriel Martínez Guerrero’, que lleva el nombre del primer cronista oficial del pueblo.

El ‘Aula’ la completan otros cuatro eventos que tendrán como escenarios el Mirador Pedro Flores del CICA y la Plaza de España. A Grima, le sucederá en la programación la arqueóloga Laura Larios Boqué, quien hablará el 16 de julio sobre ‘Villaricos: una ventana al pasado del Mediterráneo. La ciudad de Baria’.

También en julio, el 22, Margarita Sánchez Romero, arqueóloga, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada y conocida divulgadora científica, presentará su último ensayo: ‘Lo que el cuerpo nos cuenta: Un recorrido físico y político de las mujeres desde la prehistoria hasta hoy’.

Ya en agosto, el 14 será inaugurada una exposición con carteles, programas y fotografías de la Feria en honor a la Virgen de la Cabeza y, el 20, Luis Artero, historiador y cronista oficial del pueblo pronunciará una charla sobre el ‘Origen y evolución histórica de la Feria y Fiestas de Antas’.

El ciclo termina con el arqueólogo y miembro del laboratorio de Arqueología Biocultural Memolab, de la Universidad de Granada, Antonio Rubio, quien desvelará los últimos descubrimientos, no publicados, sobre el yacimiento de El Gárcel, en una conferencia titulada ‘El Gárcel: De la fama al desconocimiento’.

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