Almería acoge mañana, jueves, una jornada formativa para combatir el ‘bullying’ en el deporte

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
PARTIDO UD ALMERIA-REAL MADRID

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Está organizada por LALIGA, y el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería y será en el Espacio Alma a las 19.00 horas

LALIGA en colaboración con el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería y en el marco de la Red de Ciudades LALIGA, celebrará mañana, jueves, 25 de junio, la jornada formativa ‘Detectar, prevenir y actuar: respuestas ante el bullying en el deporte’.

Dirigido a clubes deportivos, entrenadores, responsables de entidades, familias y todas aquellas personas comprometidas con la creación de espacios deportivos seguros y respetuosos, la sesión tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Alma, y abordará una de las problemáticas que más preocupa actualmente en el ámbito educativo y deportivo: el acoso entre iguales.

Durante la jornada, especialistas y responsables del programa compartirán las herramientas, recursos y estrategias para conseguir identificar conductas de ‘bullying’, prevenir situaciones de riesgo y actuar de forma adecuada cuando se produzcan estos casos de acoso.

“El objetivo es fortalecer el papel de los clubes y entidades deportivas como espacios de convivencia positiva, inclusión y desarrollo personal”, destaca el concejal delegado del Área, Antonio Casimiro.

Desde la organización se invita a todos los clubes y agentes vinculados al deporte a participar en esta iniciativa y a sumarse con decisión al esfuerzo colectivo por erradicar el ‘bullying’ en los entornos deportivos y, en definitiva, en cualquier aspecto cotidiano de la vida diaria. Las personas interesadas en asistir deberán formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a la dirección jmavalos@aytoalmeria.es.

La Red de Ciudades es un proyecto en el que LALIGA, junto con sus clubes y otros socios estratégicos, unen su capacidad de influencia y movilización contra el odio en cualquiera de sus formas. Esta acción forma parte del compromiso de LALIGA y del Ayuntamiento de Almería con la promoción de valores como el respeto, la igualdad, la empatía y el juego limpio, fundamentales para garantizar una práctica deportiva saludable y libre de violencia.

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