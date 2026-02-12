Cruz Roja da las gracias a las empresas almerienses por su compromiso social y sostenibilidad

El concejal Óscar Bleda asiste al acto en el que se ha homenajeado a 13 entidades, entre ellas el campo municipal Alborán Golf, por contribuir a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables

Son muchas las empresas almerienses que colaboran con Cruz Roja cada año para apoyar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, participan en la formación y preparación laboral de quienes buscan un empleo. O entidades que a través de donaciones o como socias de Cruz Roja, contribuyen a mejorar la vida de miles de personas, impulsando iniciativas y proyectos sociales como el Plan de Empleo.

Cruz Roja ha querido darles las gracias públicamente, homenajeando a 13 empresas que se han destacado en su colaboración con la organización a lo largo de 2025. Y para ello, en cada provincia andaluza, Cruz Roja celebra un acto de reconocimiento en el que manifiesta su agradecimiento con la entrega de una estatuilla a las personas que forman estos negocios comprometidos socialmente.

Con este evento se quiere poner de relieve la implicación del tejido empresarial en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Entre las empresas distinguidas se encuentran negocios pequeños y medianos, pero también grandes compañías y multinacionales con una sólida presencia en Almería, así como entidades públicas y privadas que han tejido alianzas con Cruz Roja.

Este evento en Almería se ha celebrado en el Club de Mar y ha contado con el respaldo institucional representado por alcaldes de distintos municipios de la provincia, así como por Óscar Bleda, concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento Almería; Ángel Escobar vicepresidente 1º de la Diputación; Amós García, delegado de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y Antonio Hernández De la Torre, jefe provincial del área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería.

Las empresas reconocidas son Adaro SCA de Interés Social, Adecco Staffing, Albedo Solar, Alborán Golf, Coexphal, Consum, Fundación Laboral de la Construcción, Grupo Gerial, Hotel Moon Dreams Portomagno, Jaime García Pérez Clínica de Cirugía Plástica y Estética, MK Agro, Restaurante La Cuarta Planta, y SAR Eurosol.

“Estas empresas se han destacado por su responsabilidad social corporativa, y para Cruz Roja es un privilegio que canalicen su solidaridad a través de nuestros proyectos, ya que con su apoyo multiplicamos el alcance de nuestra actividad. Como indican los ODS, es esencial establecer alianzas con todos los agentes sociales, entre ellos el empresariado, para contribuir a un mundo más equitativo”, ha explicado Antonio Alastrué, presidente provincial de Cruz Roja en Almería.

Por eso, “este acto es una oportunidad para agradecer a las empresas que apuestan por las personas y creen en el empleo como una herramienta clave para cambiar realidades. Acceder a un trabajo no solo mejora la situación económica, también devuelve dignidad, confianza y futuro a quienes se encuentran en situaciones realmente difíciles”. Alastrué reiteró que “nada de esto sería posible sin el compromiso conjunto de administraciones, empresas y entidades sociales, ni sin el trabajo del equipo técnico y, especialmente, del voluntariado de Cruz Roja, que es el alma de nuestra organización. Por eso queremos dar las gracias a las empresas almerienses por su solidaridad y por formar parte de una alianza que genera oportunidades y transforma vidas”.

Apoyo institucional

El concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha destacado que el Plan de Empleo de Cruz Roja “es una herramienta fundamental para favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de muchas personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral”. Bleda ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Almería apoyamos firmemente este tipo de iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y la integración social, y que demuestran la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y tejido empresarial”.

Asimismo, ha subrayado que “el acceso al empleo no solo supone una oportunidad laboral, sino también un paso decisivo hacia la autonomía personal, la participación social y el desarrollo vital de muchas personas, especialmente jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad”.

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha felicitado a Cruz Roja por la excelente labor que realiza a través del Plan de Empleo. “Este tipo de iniciativas son fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y acceder a un empleo digno. Es especialmente gratificante ver cómo, cada año, tantas empresas de nuestra provincia se suman a este proyecto, demostrando su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social. La colaboración entre entidades públicas, organizaciones sociales y el sector privado es esencial para generar un impacto positivo”.

Del mismo modo, ha asegurado que la Diputación de Almería “seguirá trabajando junto a la Cruz Roja y otras entidades para promover la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo para todos los ciudadanos de nuestra provincia”.

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García, ha felicitado a Cruz Roja Almería “por el positivo impacto de su Plan de Empleo en el mercado laboral y el tejido productivo almeriense y, sobre todo, en la mejora de la vida de las personas desempleadas en riesgo de exclusión social” y ha recordado “la estrecha colaboración que mantenemos con Cruz Roja Almería, que desarrolla varios programas de la Consejería de Empleo”, como Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo o los proyectos integrales de inserción.

García ha destacado que “el empleo aporta dignidad, autonomía y desarrollo personal, y es clave para superar la discriminación y la incertidumbre económica” y ha señalado que las empresas que colaboran con Cruz Roja “son un ejemplo a seguir, una muestra de que la solidaridad y la competitividad pueden ir de la mano y de que la responsabilidad social de la empresa es un motor de cambio real para construir una sociedad más justa e igualitaria”.

Asimismo, ha remarcado “el compromiso del Gobierno andaluz con la inserción laboral, con medidas que han movilizado en los últimos cuatro años 188 millones de euros en la provincia de Almería en acciones de Formación Profesional para el Empleo, programas que impulsan la inserción laboral e incentivos a la contratación de personas desempleadas”.

Por su parte, Antonio Hernández De la Torre, jefe provincial del área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, ha afirmado que el Gobierno de España apoya decididamente esta iniciativa porque responde a un objetivo muy claro y profundamente justo: acompañar a personas desempleadas que se encuentran más alejadas del mercado laboral. Personas mayores de 45 años, población migrante, personas en situación de especial vulnerabilidad y jóvenes con baja cualificación que necesitan una oportunidad real para incorporarse al empleo.

“Las trece entidades que han sido reconocidas representan lo mejor de nuestro tejido productivo y social. Su implicación demuestra que competitividad y compromiso social no solo son compatibles, sino necesarios. El sector empresarial, unido al impulso de las políticas sociales del Gobierno de España, que apuestan por no dejar a nadie atrás, forman un tándem imprescindible. Y ese tándem necesita de entidades como Cruz Roja, que actúan como hilo conductor de políticas integradoras y transformadoras”. Por todo ello, “el Plan de Empleo de Cruz Roja se ha convertido en un referente en materia laboral: por su capacidad de generar alianzas, por su impacto social y por apoyarse en la solidez de un Gobierno que cree firmemente en la igualdad de oportunidades” concluyó Hernández de la Torre Chicote.

Las cifras del Plan de Empleo de Cruz Roja en 2025

El pasado año, Cruz Roja firmó 1.358 alianzas con 371 empresas de toda Almería para ofrecer acompañamiento y formación en materia laboral a las personas más vulnerables. Todo un récord de cifras en los 25 años que la organización lleva desarrollando proyectos del área de Empleo.

Las empresas que colaboran con Cruz Roja ofrecen prácticas, actividades de orientación laboral, y cursos de capacitación. Gracias esto, más de 5.743 personas pudieron recibir apoyo para superar las barreras que les impiden acceder al mercado laboral, como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas refugiadas o mayores de 45 años. Un total de 981 personas lograron un puesto de trabajo en Almería gracias al área de Empleo de Cruz Roja, “algo que no habría sido posible sin la colaboración de estas empresas, que nos abren sus puertas y nos ayudan a crear oportunidades laborales que cambian vidas”, según dio a conocer el coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente.

La participación en el área de Empleo supone un valor añadido para el tejido empresarial, ya que Cruz Roja facilita los procesos de selección, mejora la adecuación de los perfiles profesionales y contribuye a una inserción laboral con impacto social positivo.

El coordinador provincial agradece asimismo “la implicación constante” de las 179 empresas socias de Cruz Roja en Almería, que se suman a los 11.837 personas socias particulares cuyo apoyo permite sostener proyectos dirigidos a personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, infancia en situación de vulnerabilidad y otros colectivos en riesgo.

Francisco Vicente valoró que el programa Reto Social Empresarial ha experimentado un importante crecimiento desde su puesta en marcha, pasando de una implantación limitada en 2016 a una amplia presencia en la provincia, con colaboración estable del tejido empresarial y desarrollo en la mayoría de las asambleas locales de Cruz Roja. Según dio a conocer el coordinador provincial de Cruz Roja “esta evolución ha permitido avanzar hacia una formación a la carta, adaptada a las necesidades reales de las empresas, y diversificar los sectores de inserción, incorporando ámbitos como la industria, los oficios, la construcción o las energías renovables. Como resultado, la calidad del empleo ha mejorado significativamente, alcanzando una inserción directa del 51,53 % en 2025 gracias a una intermediación personalizada y centrada en las personas”.

Actualmente, el programa cuenta con 21 puntos de atención —presencia en las 8 asambleas locales, 10 puntos permanentes y 11 itinerantes—, lo que garantiza una amplia cobertura territorial y permite acercar oportunidades a poblaciones alejadas de los recursos. Esta implantación refuerza la importancia de la coordinación con administraciones públicas, entidades sociales y empresas para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva.

El reconocimiento a las empresas que se han destacado en 2025 es una iniciativa del Proyecto “Reto Social Empresarial + PLUS” de Cruz Roja, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza (CCI: 2021ES05SFPR003).