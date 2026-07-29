VOX presenta una iniciativa en la provincia de Almería para prevenir los incendios

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0
portavoz nacional de VOX de Trabajo y Campo Rodrigo Alonso

Sandra Gálvez

  • El portavoz nacional de Trabajo y Campo de la formación exige ejecutar de manera urgente la limpieza, desbroce y retirada de vegetación seca y cualquier tipo de combustible vegetal en una franja perimetral de seguridad cuya anchura no será inferior a los 50 metros alrededor de todo el casco urbano, urbanizaciones y núcleos habitados

El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de VOX de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha anunciado esta mañana en Almería una iniciativa, que será presentada en la Diputación Provincial y en todos los municipios donde VOX tiene representación para prevenir los incendios. En ella se exige ejecutar de manera urgente la limpieza, desbroce y retirada de vegetación seca y cualquier tipo de combustible vegetal en una franja perimetral de seguridad cuya anchura no será inferior a los 50 metros alrededor de todo el casco urbano, urbanizaciones, núcleos habitados del municipio e inmuebles aislados, según determine el criterio técnico, garantizando una franja de seguridad frente al fuego.

Alonso ha señalado que el monte y el campo requieren “labores tradicionales de cuidado, limpieza y renovación de la vegetación”. Pero las leyes actuales “han provocado que esta tarea se convierta en una odisea burocrática provocando la desazón y la desmotivación de la gente del campo al sentir una inseguridad jurídica y el sentimiento de persecución permanente por parte de la administración”.

La iniciativa, también, recoge la elaboración de un Plan de Prevención de Incendios Forestales mediante la creación de una red de cortafuegos por cuadrículas y franjas de protección en los montes de titularidad pública municipal. Así como la puesta en marcha de un plan de choque municipal para la limpieza integral de solares abandonados.

El trágico incendio de Los Gallardos, en el que murieron 14 personas y más de 5.000 hectáreas fueron calcinadas, “ha demostrado cómo el abandono de los montes y la falta limpieza de la vegetación seca actúan como combustible y forman un polvorín letal”, asegura Alonso. “Son nuestros agricultores, ganaderos, agentes medioambientales y forestales quienes mejor saben custodiar el monte y el campo”, concluye.

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