CSIF alerta de un estancamiento en la creación de empleo en la provincia tras el segundo mes consecutivo que sube el paro

El sindicato muestra su preocupación por la consolidación de la eventualidad en los contratos de Almería, que se sitúa en un 45 por ciento de contratos temporales, lejos del 12 por ciento que indican los indicadores europeos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos presentados hoy del pasado mes de febrero por el Servicio Público de Empleo Estatal y alerta que Almería está viviendo un estancamiento visible en la creación de empleo. Los 38 parados más de este mes se suman a los 182 de enero, en ambos casos, mayoritariamente del Sector Servicios.

Para el sindicato los flujos laborales de la provincia están sufriendo una ligera desaceleración con respecto a meses anteriores, “lo que nos hace recordar la importancia de apuntalar el tejido productivo en sectores estratégicos que conviertan los empleos eventuales en fijos. Sigue siendo preocupante que la tasa de temporalidad sea tan elevada, dado que febrero mantiene el 45 por ciento de las contrataciones temporales, frente al 55 por ciento de indefinidos”, ha explicado la presidenta de CSIF Almería, Aima Serrano.

En una economía saneada y con un mercado laboral equilibrado, “dicha tasa de temporalidad debería situarse en un rango de entre el 8% y el 13% del total de asalariados, según indican la tasa de temporalidad europea. Por eso, debemos centrarnos en que no se incremente el número de parados y que los nuevos empleos que se generen se alejen de la precariedad y sean estructurales”, ha añadido Serrano

Por su parte, desde el ámbito andaluz, CSIF, ha valorado de manera positiva que el paro en la comunidad haya bajado en 2.629 personas en el mes de febrero hasta las 588.474 personas desempleadas, pero ha alertado de la pérdida de empleo en sectores esenciales como la sanidad.

En concreto, el sindicato ha señalado que, según los datos de la Seguridad Social, el sector de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales registró 2.981 bajas el mes pasado, lo que supone “un varapalo para el frágil sistema sanitario con el que contamos, donde existe un déficit estructural de personal, tal y como se ha puesto de manifiesto recientemente un año más con las enfermedades propias del invierno. Incluso hablamos de contratos de apenas una semana”.

Para CSIF, las políticas de la Junta de Andalucía en cuanto a empleo deben pasar por un refuerzo generalizado de los servicios públicos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. “Justo hoy que celebramos el Día del Empleado Público, desde CSIF reivindicamos unos servicios fuertes y con condiciones dignas para sus profesionales, que son quienes los sostienen. Por lo que tener que hablar de destrucción de empleo en el ámbito sanitario no es lo deseable”, ha explicado el sindicato.

Asimismo, la Central Sindical ha emplazado a la Administración andaluza a impulsar medidas que atajen la estacionalidad y la temporalidad del empleo en la comunidad. De los 245.547 contratos realizados en Andalucía en febrero, el 57,1 % fueron temporales y el 42,9 %, indefinidos.

“Aunque haya meses en los que hablemos de descenso del paro, por todos es sabido, y así lo reflejan los datos, que el mercado laboral es dependiente en exceso de determinadas estaciones del año que van aparejadas al sector servicios”, ha explicado CSIF, quien ha reclamado una reformulación del modelo productivo andaluz con una apuesta por sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías. “Andalucía debe tener un proyecto laboral a largo plazo que permita hablar de empleo estable y de calidad”, ha añadido.

En cuanto a sexos, el 61,5 % de las personas desempleadas son mujeres, mientras que el 38,5 % son hombres. “Precisamente a las puertas del 8M tenemos que seguir lamentando la diferencia abismal entre hombres y mujeres cuando hablamos de empleo. Las mujeres, una vez más, son las más perjudicadas con diferencia en el terreno laboral como en tantos otros de nuestra sociedad. Desde CSIF pedimos políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial”, ha concluido la central sindical.