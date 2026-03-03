Luz Casal llega este sábado a un Auditorio Maestro Padilla con entradas agotadas desde hace varias semanas

Lo hará haciendo escala con la gira de presentación de su último disco ‘Me voy a permitir’, sin olvidar su colección de éxitos imperecederos

Hay nombres propios y artistas de nuestra música que no necesitan demasiadas presentaciones y no hay duda de que Luz Casal es una de ellas. La gallega presentará en Almería y en gira su nuevo disco ‘Me voy a permitir’, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se ha concedido el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Será este sábado, 7 de marzo, a partir de las 21.00 horas, en un Auditorio Municipal Maestro Padilla para el que colgó el cartel de ‘entradas agotadas’ desde hace más de un mes confirmando así un nuevo éxito de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

El concejal delegado del Área, Diego Cruz, recuerda que “agotar las entradas no siempre es el objetivo final de una actividad de la programación ya que, primando la variedad de las propuestas, también ofrecemos espectáculos e iniciativas que sabemos que tienen un público más reducido, pero sin duda es todo un éxito que muchas de las actividades que venimos realizando en el Auditorio y en el Teatro Apolo agoten las localidades como ha hecho Luz Casal”.

Este nuevo espectáculo, que cuenta con la producción en Almería de Crash Music, es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o de otros creadores.

Ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica –fue una de las medallas a ‘Disco del Año’ en la web especializada RockSesión- y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones y que Almería disfrutará en un repleto Auditorio Maestro Padilla el próximo sábado.

Como ha ocurrido durante toda su carrera, se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la ‘chanson francesa’ y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero. Ya lo advirtió el cantautor y poeta Pablo Guerrero: “Luz puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido. Capaz de cantar desde el despecho o la esperanza, canalla o luminosa, libérrima siempre”.