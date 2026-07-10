Comunicado oficial de la Universidad de Almería por el trágico incendio de Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
UAL 1 JUNIO 2026 LIBRE DE HUMOS

Desde la Universidad de Almería queremos expresar nuestra más profunda tristeza por todas las víctimas del trágico incendio forestal declarado la tarde de este jueves en el municipio de Los Gallardos, uniéndonos al dolor de sus familiares y amigos. Asimismo, esperamos la pronta y total recuperación de todas las personas que han resultado heridas como consecuencia del fuego.

Desde la Universidad reconocemos y agradecemos el trabajo que están desplegando los dispositivos de emergencias y, como institución, nos podemos a disposición de las autoridades en todo aquello en lo que nuestra contribución pudiera ser necesaria.

En señal de duelo, la Universidad de Almería prevé cancelar las actividades públicas universitarias previstas en los próximos días, una vez que se declare luto oficial por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La comunidad universitaria almeriense, como el resto de la ciudadanía, se encuentra consternada por lo sucedido y confía en que el trabajo de los dispositivos de extinción consiga controlar y extinguir el fuego a la mayor brevedad.

Agradecemos, además, las muestras de solidaridad y las condolencias que hemos recibido desde otras universidades andaluzas y españolas, unidas en el pesar por esta terrible tragedia.

Más historias

3 UAL 23 ENERO 2026 VISITA TU UNIVERSIDAD

Casi el 61% del alumnado supera la prueba de acceso a la universidad en convocatoria extraordinaria

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
Francisco Lores decano de COGITIAL

El I Barómetro de la Mujer Ingeniera analiza los retos y avances del talento femenino en Almería y España

GabinetedePrensa julio 9, 2026 0
1 UAL 7 JULIO 2026 CDV CUEVAS INAUGURACIÓN

Comienzan los Cursos de Verano en la sede de Cuevas con el taller de ilustración

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Antonio Sanz es consejero

Seis personas fallecidas en el incendio forestal declarado ayer tarde en Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería expresa su profundo pesar por la tragedia del incendio de Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
José Manuel Bretones es periodista

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA EXPRESA SU PESAR POR LAS VÍCTIMAS DE LOS GALLARDOS Y DESTACA LA LABOR DE LOS PERIODISTAS EN LA COBERTURA DEL INCENDIO 

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
Minuto de silencio por Los Gallardos (1)

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio forestal en Los Gallardos

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0
Unanimidad en CCOO de Almería para elegir a Antonio Rico

CCOO traslada su pésame por las víctimas del incendio de Los Gallardos: “Las políticas de prevención son insuficientes. Habrá que analizar qué ha fallado para que ocurra esta tragedia”

GabinetedePrensa julio 10, 2026 0