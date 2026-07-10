Comunicado oficial de la Universidad de Almería por el trágico incendio de Los Gallardos

Desde la Universidad de Almería queremos expresar nuestra más profunda tristeza por todas las víctimas del trágico incendio forestal declarado la tarde de este jueves en el municipio de Los Gallardos, uniéndonos al dolor de sus familiares y amigos. Asimismo, esperamos la pronta y total recuperación de todas las personas que han resultado heridas como consecuencia del fuego.

Desde la Universidad reconocemos y agradecemos el trabajo que están desplegando los dispositivos de emergencias y, como institución, nos podemos a disposición de las autoridades en todo aquello en lo que nuestra contribución pudiera ser necesaria.

En señal de duelo, la Universidad de Almería prevé cancelar las actividades públicas universitarias previstas en los próximos días, una vez que se declare luto oficial por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La comunidad universitaria almeriense, como el resto de la ciudadanía, se encuentra consternada por lo sucedido y confía en que el trabajo de los dispositivos de extinción consiga controlar y extinguir el fuego a la mayor brevedad.

Agradecemos, además, las muestras de solidaridad y las condolencias que hemos recibido desde otras universidades andaluzas y españolas, unidas en el pesar por esta terrible tragedia.

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