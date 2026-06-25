La delegada del Gobierno asiste a un encuentro con la primera paciente almeriense en recibir el nuevo tratamiento para la ‘piel de mariposa’
La delega del Gobierno de la Junta en Almería, Aranzazu Martín, participará mañana
en el Hospital Universitario Poniente en un encuentro con la primera paciente de la
provincia en recibir un novedoso tratamiento para la variante más grave de la
enfermedad conocida como ‘piel de mariposa’ y profesionales sanitarios del centro.
En el coloquio estarán presentes la paciente con la que se ha iniciado la
administración del tratamiento, Patricia Lupión, el delegado territorial de Salud y
Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del Hospital Universitario
Poniente, Pedro Acosta y los responsables de las unidades de Farmacia, María
Ángeles Castro y Dermatología, Carlos Hernández.