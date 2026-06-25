La delegada del Gobierno asiste a un encuentro con la primera paciente almeriense en recibir el nuevo tratamiento para la ‘piel de mariposa’

La delega del Gobierno de la Junta en Almería, Aranzazu Martín, participará mañana

en el Hospital Universitario Poniente en un encuentro con la primera paciente de la

provincia en recibir un novedoso tratamiento para la variante más grave de la

enfermedad conocida como ‘piel de mariposa’ y profesionales sanitarios del centro.

En el coloquio estarán presentes la paciente con la que se ha iniciado la

administración del tratamiento, Patricia Lupión, el delegado territorial de Salud y

Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del Hospital Universitario

Poniente, Pedro Acosta y los responsables de las unidades de Farmacia, María

Ángeles Castro y Dermatología, Carlos Hernández.

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