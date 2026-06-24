El Consejo Andaluz de Veterinarios recuerda la importancia de la vacunación antirrábica ante los desplazamientos vacacionales

Andalucía refuerza la prevención frente a la rabia en una época en la que aumentan los viajes de personas y mascotas dentro y fuera de España.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación con motivo de la temporada estival para recordar a la ciudadanía la importancia de la vacunación antirrábica y de la planificación sanitaria de los desplazamientos con animales de compañía durante las vacaciones.

Durante los meses de verano se incrementan significativamente los viajes de familias acompañadas de sus mascotas, tanto dentro del territorio nacional como hacia otros países. Este aumento de la movilidad hace especialmente necesario recordar que la rabia continúa siendo una enfermedad mortal presente en numerosas regiones del mundo y que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar su introducción y propagación.

Andalucía ocupa una posición geográfica especialmente sensible desde el punto de vista sanitario por su condición de puerta de entrada entre Europa y el norte de África, una circunstancia que exige mantener una vigilancia permanente frente a enfermedades como la rabia. Los expertos coinciden en que, aunque España mantiene una situación favorable frente a esta zoonosis, el principal riesgo continúa siendo la introducción de animales infectados procedentes de zonas donde la enfermedad sigue presente.

A esta situación se suma cada año la Operación Paso del Estrecho, uno de los mayores dispositivos de movilidad de Europa, que implica el tránsito de cientos de miles de personas entre Europa y el norte de África, muchas de ellas acompañadas de sus animales de compañía. Este intenso flujo de viajeros refuerza la necesidad de extremar las medidas preventivas y el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para los desplazamientos con mascotas. Además, los focos de rabia detectados este año en Melilla ponen de manifiesto que el riesgo de introducción de la enfermedad continúa presente en nuestro entorno más próximo, lo que hace especialmente importante mantener elevadas coberturas de vacunación y una vigilancia sanitaria permanente.

Por ello, nuestra comunidad autónoma cuenta desde hace años con una normativa especialmente rigurosa en materia de vacunación antirrábica, que establece su obligatoriedad para perros, gatos y hurones. Esta medida constituye una herramienta esencial de protección tanto para la Salud Animal como para la Salud Pública, ya que la rabia es una enfermedad transmisible de los animales a las personas y una de las zoonosis más graves conocidas.

Sin embargo, la situación normativa no es homogénea en todos los territorios, por lo que resulta especialmente recomendable que los propietarios consulten con su veterinario antes de emprender cualquier desplazamiento con sus mascotas. Una adecuada planificación permite verificar que la identificación, la documentación sanitaria y el estado vacunal del animal cumplen los requisitos exigidos en función del destino.

La campaña pone también el foco en la importancia de la identificación animal como complemento indispensable de la vacunación. Disponer de animales correctamente identificados facilita su localización, mejora la trazabilidad sanitaria y permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia o alerta sanitaria.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios se recuerda que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la rabia y evitar su reintroducción en territorios libres de la enfermedad. Organismos internacionales de referencia consideran, además, que mantener elevadas coberturas vacunales en la población animal constituye uno de los pilares fundamentales para reducir el riesgo de transmisión y proteger a la sociedad en su conjunto.

«La movilidad de personas y animales es cada vez mayor, especialmente durante los meses de verano. Mantener al día la vacunación antirrábica es un acto de responsabilidad que protege a nuestras mascotas, a nuestras familias y al conjunto de la sociedad», señalan desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

La iniciativa se difundirá durante todo el verano a través de medios digitales, redes sociales y materiales divulgativos con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención, la tenencia responsable y el papel de la profesión Veterinaria en la protección de la Salud Pública bajo el enfoque One Health, que reconoce la estrecha relación entre la Salud Animal, la Salud Humana y el Medio Ambiente.

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