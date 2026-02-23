CSIF denuncia un recorte de casi un 50 % en las vacantes definitivas del Concurso de Traslados de Educación en Andalucía

· El sindicato alerta que la Junta convoca 7.163 plazas, una oferta muy reducida cuando en especialidades como Educación Primaria se tarda más de 7 años en obtener un primer destino

· Exige transparencia y el cumplimiento del compromiso de acercar las plantillas orgánicas a las de funcionamiento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha denunciado públicamente la reducción de las vacantes definitivas ofertadas en el Concurso General de Traslados (CGT) en el presente curso escolar.

El sector de Educación de CSIF ha alertado de que, finalmente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado 7.163 plazas, una cifra que supone casi un 50% menos respecto al último concurso de carácter autonómico, celebrado en el curso 2023/2024, cuando se ofertaron unas 12.600 vacantes. Además, la oferta definitiva también se ha visto mermada con respecto a la resolución provisional de la propia Administración educativa.

La organización sindical ha explicado que esta drástica disminución evidencia un retroceso en el derecho a la movilidad del profesorado andaluz. El CGT es la única vía para que miles de docentes provisionales puedan obtener su primer destino y consolidar su situación profesional y personal.

“Conviene recordar que el año pasado el número de vacantes fue menos al tratarse de un concurso de ámbito nacional en el que la oferta debía ser proporcional y equilibrada al resto de comunidades; sin embargo, en esta convocatoria de carácter autonómico no existe tal condicionante, por lo que no se justifica en modo alguno una oferta tan limitada”, ha señalado el Sector de Educación. Y esta exigencia es también de aplicación al profesorado que desea cambiar de destino ejerciendo su legítimo derecho de movilidad, “cercenado por las actuales políticas de la Consejería”, ha destacado.

La Central Sindical, que lleva una década denunciando la escasa oferta de vacantes en los distintos concursos de traslados, ha señalado que la Consejería, en diferentes encuentros bilaterales con CSIF, adquirió el compromiso de realizar una oferta masiva de plazas a través del CGT con el fin de aproximar la plantilla orgánica a la de funcionamiento, tal y como ocurrió en el curso 2023/2024. “Aquel proceso supuso un avance hacia la consolidación de plazas estructurales y la reducción de la provisionalidad. Con la convocatoria minoritaria de este año asistimos a un claro paso atrás en cuanto a condiciones laborales y de conciliación de miles de docentes”, ha lamentado el sindicato.

Para CSIF resulta especialmente preocupante que, a pesar de que los criterios para ofertar las vacantes son meridianamente claros, “la Junta realiza su particular aritmética en la aplicación de los mismos, sin garantizar que salgan a concurso todas las plazas estructurales existentes”. Prueba de ello es que en el caso de Educación Primaria se tarda más de siete años en obtener el primer destino definitivo.

La organización ha mostrado su rechazo a los argumentos esgrimidos por la Administración para defender la escasa oferta de plazas, ya que “vincular esta cuestión a los procesos de estabilización, tal y como ha hecho la propia consejera en declaraciones públicas, no da respuesta a nuestra denuncia. Dicho procedimiento no tiene nada que ver con la necesidad de ofertar plazas suficientes en el concurso”.

Para CSIF también resulta llamativo que la Consejería aluda a una supuesta tasa de interinidad del 6% para justificar su gestión, ya que, además de no responder a la problemática denunciada, la cifra es errónea. “Según datos facilitados por la propia Administración educativa, la tasa real se eleva al 17,08 %, acercándose incluso al 50 % en determinados cuerpos y especialidades o como en el caso particular de Almería que alcanza un 22%” , ha aclarado el sector.

Por último, la Central Sindical ha exigido una aplicación rigurosa de la norma y los criterios establecidos, así como, por todos los argumentos expuestos, ha reclamado a la Administración que “cumpla el compromiso adquirido para avanzar decididamente hacia la consolidación de plazas estructurales y quede garantizada la movilidad legítima del profesorado”.