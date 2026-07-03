La ola de calor afectará especialmente al cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles de los Pirineos

Tendrá lugar desde el domingo 5 de julio y al menos hasta el martes 7 de julio. El lunes 6 se espera que sea el día álgido

Limite la exposición al sol. Interésese por la población en mayor riesgo como niños, ancianos y personas enfermas. Se recomienda adoptar medidas de autoprotección. La colaboración ciudadana es esencial

Respete el monte y evite conductas que puedan provocar un incendio forestal como arrojar colillas, dejar basura o utilizar maquinaria, porque las negligencias son el origen de la mayor parte de los fuegos. Si ve una columna de humo, hay que avisar inmediatamente al 112

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5 de julio y pide precaución ante el peligro de incendios forestales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde hoy viernes 3 de julio se esperan importantes ascensos térmicos en la mitad norte peninsular. Se alcanzarán los 38-40ºC en el cuadrante suroccidental, donde las temperaturas llevan siendo elevadas varios días consecutivos, y los 35-37ºC en Rías Baixas.

Durante el sábado 4 se repetirán los ascensos, extendiéndose a todo el territorio peninsular, y siendo más importantes en el extremo norte peninsular y noroeste de Galicia. Este día se espera superar los 38-40ºC en el cuadrante suroccidental, y los 35-37ºC en la meseta sur, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

El domingo 5 comienza el periodo de ola de calor y repetiremos ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, mas importantes en litorales Cantábricos, si bien se espera una pequeña tregua sobre litorales de las Rías Baixas, donde se espera una débil rolada a oeste, con bastante incertidumbre. Para este día, se espera alcanzar los 38-40ºC en el valle del Miño, 37-39ºC en el interior de A Coruña, 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles fluviales, los 37-39ºC en la meseta sur, los 38-40ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35-37ºC en Baleares.

El lunes 6 se espera que sea el día álgido del periodo, con nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, comunidad Valenciana, mientras que en el oeste de Galicia esperamos la entrada del flujo marino que hará descender las temperaturas de manera notable. Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, esperamos que las temperaturas máximas alcancen los 37-39ºC en el Cantábrico oriental, mientras estas se moderarán previsiblemente en el interior de Galicia, hasta los también 37-39ºC. Repetiremos con los 39-41 ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles fluviales, los 37-39ºC en la meseta sur, los 36-38ºC en Baleares, y alcanzaremos los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Con una elevada incertidumbre, lo más probable es que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos durante el domingo se extienda el lunes a los extremos oeste y norte peninsular, que haría descender las temperaturas máximas del martes 7 en Galicia y Cantábrico, afectando en menor medida al cuadrante suroccidental y centro-norte peninsular. Así, se espera alcanzar de nuevo los 36-38ºC en puntos del Miño, buena parte de la Península e interior de Baleares, los 35-37ºC en Baleares, y los 38-40ºC en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y tercio sureste, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Se espera que el miércoles 8 pueda concluir este periodo, con mucha incertidumbre, ya que esperamos nuevos descensos que irán repitiéndose durante el transcurso de la semana. Aun así, esperamos que durante este día podamos alcanzar localmente los 38-40ºC en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y tercio sureste, más generalizados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Las altas temperaturas conllevan un importante aumento del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones para evitar su aparición.

Recomendaciones ante altas temperaturas

Limite la exposición al sol

Manténgase en lugar bien ventilado

Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas

Beba frecuentemente agua o líquidos

Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza

Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día

Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas

Recomendaciones para prevenir incendios forestales

Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos

Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales

Se recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos

Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación

Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente

En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible

En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes

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