UGT Almería traslada al Cuerpo Nacional de Policía las principales reivindicaciones del personal de Seguridad Privada en el ámbito sanitario

Antonio Guerrero Ruiz

La Sección de Seguridad Privada de FeSMC UGT Almería ha mantenido una reunión de trabajo con el responsable territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía para abordar diversas cuestiones que afectan a los vigilantes de seguridad que desarrollan su labor, especialmente, en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Durante el encuentro, UGT ha trasladado su preocupación por el elevado índice de agresiones que sufren estos profesionales en el desempeño de sus funciones, una situación que requiere la adopción de medidas eficaces para garantizar su seguridad e integridad.

Entre las principales reivindicaciones planteadas por el sindicato destaca la incorporación de los vigilantes de seguridad al protocolo de prevención de agresiones del SAS, de manera que cuenten con el mismo respaldo y protección que el resto del personal que presta servicio en los centros sanitarios.

Asimismo, UGT ha defendido la necesidad de implantar un «escudo invertido de protección de seguridad» como dotación básica en los hospitales y demás centros sanitarios, con el objetivo de reforzar la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de que la Administración apoye la implantación de un plus de penosidad para estos profesionales, una reivindicación histórica de UGT que reconoce las especiales condiciones de riesgo y exigencia en las que desarrollan su trabajo. Este complemento ya ha sido registrado por el sindicato en el área correspondiente de la Junta de Andalucía, dando un paso más en su tramitación.

Desde FeSMC UGT Almería se valora positivamente el desarrollo de esta reunión y se reafirma el compromiso de continuar trabajando junto a las administraciones e instituciones competentes para mejorar las condiciones laborales y la protección de los profesionales de la Seguridad Privada, cuya labor resulta esencial para garantizar la seguridad en los centros sanitarios.

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