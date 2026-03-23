‘Deporte y Naturaleza’ conquista la belleza natural del Rio Verde

Noelia Martín Pintor

El programa apura las últimas citas de la temporada

El programa ‘Deporte y Naturaleza’ va poco a poco completando las citas senderistas de esta temporada y lo ha hecho este domingo recuperando la ruta al Rio Verde de Otívar, en la provincia de Granada, que tuvo que suspenderse el mes de febrero pasado por la mala climatología. La de ayer fue una ruta de unos quince kilómetros, y 750 metros de desnivel, para descubrir uno de los parajes fluviales más espectaculares de Granada, el sendero de Rio Verde. Los excursionistas iniciaron la ruta desde las cercanías de Otívar, descendiendo hacia un cañón tallado por el río entre paredes verticales y vegetación exuberante. A lo largo del recorrido, se encontraron con pozas de aguas cristalinas, pequeñas cascadas y rincones ideales para descansar.

El entorno combinaba aventura, frescor y belleza natural, con tramos de sendero que serpenteaban junto al cauce en un enclave único que invitaba a desconectar y dejarse llevar por el sonido del agua y el rumor de la naturaleza. En total fueron seis horas de ruta circular y con una dificultad media.

La próxima cita, penúltima de la programación de este año, será el día 12 de abril, con un recorrido por la zona alta del Torcal de Antequera, para conocer su famoso paisaje kárstico, lleno de formaciones rocosas caprichosas y senderos estrechos entre laberintos de piedra. Las inscripciones para esta salida ya están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avda. Escritor Fernando Cano Gea, 56) de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 a 15.00 horas. Las inscripciones, con una cuota de participación de 12 euros por persona, se cumplimentarán en la Cta: ES02 2103 5980 9704 6000 0014 (UNICAJA), bajo el nombre de Ayto. de Vícar, jornada de senderismo.