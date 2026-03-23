La alcaldesa reconoce un paso “decisivo” en la transformación urbana de Almería la inauguración de la primera fase del proyecto Puerto-Ciudad

El presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de Puertos del Estado, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería y la alcaldesa de Almería participan en la inauguración de los nuevos espacios abiertos

Las dos hectáreas integradas en la ciudad incluyen una hectárea de zonas urbanizadas, la nueva fachada del edificio administrativo de la APA y la puesta en valor de patrimonio histórico portuario rehabilitado



La integración puerto-ciudad deja atrás 40 años de demanda ciudadana y empieza a ser una realidad con la conclusión de su primera fase, que este lunes ha sido inaugurada en un acto en el que han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.

La alcaldesa de la ciudad reconocía el de hoy como “un día grande para Almería, porque no inauguramos solo unas obras, sino que damos el primer paso real en un proyecto que marcará un antes y un después en la historia de nuestra ciudad: la integración del Puerto con el corazón de Almería”. Asimismo, ha destacado que esta actuación representa “el giro histórico que Almería necesitaba, una ciudad más conectada, abierta y preparada para seguir creciendo e ilusionando”.

Vázquez ha puesto en valor la colaboración institucional como clave del éxito de este proyecto, afirmando que “cuando las administraciones colaboran con seriedad y con una visión clara de futuro, los proyectos se cumplen y las ciudades se transforman”.

En este sentido, ha querido recalcar de forma especial el compromiso de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, con el desarrollo de la ciudad. “Este proyecto lleva también el sello del compromiso firme y decidido del presidente de la Junta. Su respaldo ha sido fundamental para que hoy Almería avance con hechos hacia el futuro que merece”, ha señalado.

La alcaldesa ha enmarcado esta actuación dentro del proceso de transformación que vive la ciudad, impulsado por grandes proyectos estratégicos en marcha, como el Puerto-Ciudad o las obras del soterramiento ferroviario, “infraestructuras clave que están cambiando el presente y el futuro de Almería y situándola en el mapa de las ciudades modernas y competitivas”.

En relación a esta primera fase, Vázquez ha destacado que “hemos creado un espacio transitable, amable, verde y abierto, un auténtico lujo para todos los almerienses”, subrayando además su impacto en la mejora de la conectividad urbana, la dinamización turística y la actividad económica.

“Estamos ante la mayor transformación urbana de los últimos 30 años”, ha afirmado, añadiendo que “un Puerto integrado atraerá más turismo, más inversión y generará nuevas oportunidades de empleo y crecimiento para nuestra ciudad”.

Por último, la alcaldesa ha lanzado un mensaje de unidad institucional y de implicación ciudadana, asegurando que “el Puerto-Ciudad no es de un color político, es un proyecto de ciudad”. En este sentido, ha invitado a toda la sociedad almeriense a “hacer suyo este proyecto y formar parte de la nueva Almería, una ciudad más abierta, conectada y llena de oportunidades”.

“Hoy podemos decir con orgullo que el futuro de Almería ya está en marcha”, ha concluido.

Marca Almería, Marca Andalucía

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras conocer y ensalzar los prinicipales hitos que incluye esta actuación, se ha referido a una iniciativa “compleja” que Almería llevaba 40 años pidiendo. “Una iniciativa que genera Marca Almería y Marca Andalucía. Pero esto es solamente el comienzo. Lo próximo será la fase principal del proyecto para que Almería termine de conseguir por fin este anhelo de años: abrirse por completo al mar desde el centro histórico y derribar una barrera física que se interpone entre la ciudad y su porvenir», ha explicado el presidente de la Junta.

«La idea es seguir construyendo juntos una Almería moderna, dinámica, viva, con más riqueza y empleo, con más razones para la alegría. Con más espacios para la vida social, la cultura y el deporte. Con más posibilidades para el comercio, las empresas y el propio puerto. Con más patrimonio recuperado para la ciudad. Este proyecto imprescindible es fruto de esa determinación y contribuye a hacer aún más envidiable el futuro de Almería» ha afirmado

«La ciudad se renueva para estar cada vez más en la élite. Se nota que está viviendo un tiempo de cambio: más empresas, autónomos, empleo, exportaciones, turismo…», ha añadido el presidente, que ha recordado algunos de los proyectos más relevantes impulsados en Almería a lo largo de los últimos años, como por ejemplo el Conservatorio de Danza ‘Kina Jiménez’, las consultas externas del Hospital Torrecárdenas o el mismo Hospital Materno-Infantil, entre otros.

Un acto histórico y emotivo

“Un acto histórico y profundamente emotivo, en el que inauguramos, con la apertura de dos hectáreas de suelo portuario, la primera fase de la integración urbana del puerto con la ciudad, suprimiendo barreras y dotándola de grandes espacios accesibles y abiertos al mar”, ha señalado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosarío Soto, en la apertura de este acto

Soto ha agradecido el trabajo desempeñado por empleados públicos de la APA para que esta primera fase de integración, en la que se han invertido cerca de 10 millones de euros, haya sido posible en tres años, en los que, además, la autoridad portuaria se ha posicionado entre las que cinco que más crecen del sistema portuario nacional, ha doblado su beneficio, captado inversión y generado empleo y, todo, manteniendo un endeudamiento cero.

Ha recalcado también que la inauguración llevada a cabo este lunes es un punto y seguido en cuanto a la apertura del Puerto de Almería, que tendrá su continuidad con la urbanización de cuatro hectáreas más en el Muelle de Levante y Las Almadrabillas, “una actuación integral que no sería posible sin tener la garantía y el compromiso de la Junta de Andalucía”, que ha concedido a la APA una subvención de 15 millones de euros para su ejecución, y sin la colaboración de Puertos del Estado, con su respaldo al proyecto, y del Ayuntamiento de Almería, con el que existe una coordinación permanente.

Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, ha destacado el compromiso del organismo con “impulsar actuaciones que fomenten la integración de los puertos con sus ciudades en todo el sistema portuario español”. “Estamos convencidos de que iniciativas como la que hoy inauguramos en Almería representan una inversión estratégica que genera valor a largo plazo: revitalizan espacios, fomentan la actividad económica, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y refuerzan la identidad marítima de nuestras ciudades”.

Apertura, urbanización y recuperación de patrimonio histórico portuario

La primera fase de integración del puerto con la ciudad, en la que la APA ha invertido, con fondos propios, 9 millones de euros, supone la apertura de dos hectáreas de dominio público portuario. La actuación ha consistido en la urbanización de una hectárea en la entrada al Muelle de Levante, en la que se combinan materiales naturales de proximidad y superficies innovadoras como Dekton de Cosentino, Mármol Blanco de Macael, travertino y granito de Almería; y en la construcción de la nueva fachada de la sede de la APA, con una envolvente de diseño vanguardista y que mejora la eficiencia energética del edificio administrativo, para la que la autoridad portuaria ha sido beneficiaria de fondos Feder de la Unión Europea. Esta obra ha sido reconocida con el Premio Macael 2025 a la Sostenibilidad y ha sido elegida por la publicación The Masters de Elle Decoration como uno de los diez proyectos extraordinarios de 2025, siendo el destacado en la categoría de Obra Pública.

Igual que está haciendo con el cargadero de mineral “Cable Inglés” en la zona de Las Almadrabillas, en los nuevos espacios abiertos, la APA también ha puesto en valor el patrimonio histórico portuario; en este sentido, ha restaurado la Grúa Babcock & Wilcox, de los años 60, que, además, se ha adaptado como como mirador, para disfrutar de grandes vistas del puerto y la ciudad. A la grúa se suma la locomotora alemana Deutz, fabricada en 1928 y adquirida por el Puerto de Almería en 1929 para el transporte de mercancías hasta 1967, que casi un siglo después ha vuelto a su estado original; y el tinglado, una estructura de principios del siglo XX que sirvió como enclave comercial y para acopio de mercancías, y con la que el Puerto de Almería habilita más de 2.600 metros cuadros dotando de sombras los espacios urbanizados. Por otro lado, ha abierto otra hectárea de uso portuario hasta el cantil del Muelle de Ribera I, que estará disponible también para actividades sociales, culturales y deportivas.

Cuatro hectáreas más en Muelle de Levante y Las Almadrabillas

La primera fase de integración puerto-ciudad, ejecutada por la APA y en la que se ha procedido a la eliminación de parte de la valla que separaba el Puerto de Almería de su ciudad, al igual que el año pasado se hizo por el lado de poniente, donde también la APA ha restaurado el centenario edificio Varadero y ha cambiado radicalmente la entrada con un nuevo acceso directo, tendrá su continuidad en la fase principal. Esta actuación se ejecutará durante 2027 y 2028 y abarca cuatro hectáreas correspondientes al Muelle de Levante y Las Almadrabillas, donde están previstos establecimientos de restauración y la puesta en valor del edificio de Capitanía y Salvamento Marítimo para uso puerto-ciudad.