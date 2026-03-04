Detenidas tres personas por delitos de estafa y apropiación indebida tras aprovecharse de una persona de especial vulnerabilidad en Oria

Los autores aprovechándose de la condición de vulnerabilidad y avanzada edad de la víctima, mediante engaño, la estafaron 60.000 euros y se apropiaron de una vivienda y un vehículo

Los autores, ayudaban a la víctima con las tareas diarias del hogar y tenían acceso a sus cuentas bancarias debido su condición de vulnerabilidad y movilidad reducida

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido, en Oria, a tres personas como supuestos responsables de los delitos de estafa y apropiación indebida, tras aprovecharse de la condición de vulnerabilidad de una persona con movilidad reducida y avanzada edad, a la que estafaron la cantidad de 60.000 euros y se apropiaron de su vivienda y vehículo.

Esta investigación está enmarcada dentro del Plan Mayor de Seguridad que la Guardia Civil desarrolla para identificar los riesgos más importantes para las personas mayores en lo que a seguridad se refiere, fomentando la confianza de estas personas en las fuerzas de seguridad y perfeccionando la respuesta de éstas en su actuación.

Esta investigación tiene su inicio gracias a la colaboración ciudadana, ya que personas cercanas a su entorno familiar, son las que alertan de la situación de la víctima.

Durante la investigación el personal de la Guardia Civil es conocedor de que los supuestos autores, cuidadores de la víctima, realizaban las tereas del hogar (aunque mantenían a la víctima y su vivienda en condiciones infrahumanas) y tenían acceso a sus cuentas bancarias, y llevaban a cabo periódicos movimientos bancarios hasta llegar a estafarla uno 60.000 euros.

Igualmente, mediante engaño logran apropiarse de la vivienda y el vehículo de la víctima realizando una escritura de reconocimiento y decisión de pago de deuda. Como resultado de esta Investigación la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, (Puesto de la Guardia Civil de Oria) esclarece los hechos y llevan a cabo la detención de tres personas como supuestos autores de los delitos de estafa y apropiación indebida, que son puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Oria