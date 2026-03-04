Inicio / Arte / MANUEL BRU PARTICIPA COMO ARTISTA DE MECA EN EL VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PINTURA DE PORTIMÃO (Portugal)

MANUEL BRU PARTICIPA COMO ARTISTA DE MECA EN EL VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PINTURA DE PORTIMÃO (Portugal)

marzo 4, 2026 10:21 pm

MECA Mediterráneo Centro Artístico participa en el encuentro internacional dedicado a la “Sostenibilidad”

MECA Mediterráneo Centro Artístico estará presente en el VI Simposio Internacional de Pintura de Portimão, que se celebrará del 9 al 14 de marzo de 2026 bajo el lema “Sostenibilidad”, con la participación del artista español Manuel Bru, representado por MECA.

El simposio reunirá a seis artistas internacionales en el Museo de Portimão (Portugal), que durante seis días se transformarán en un estudio abierto al público.

Durante el evento, que podrá visitarse diariamente de 9:30 a 18:00 horas, el público tendrá la oportunidad de observar el proceso creativo en tiempo real, acercándose a las dinámicas y reflexiones que atraviesan la pintura contemporánea.

Participan artistas procedentes de Azerbaiyán (Rana Taghiyeva y Tural Moyufov), China (Ge Minyu), España (Manuel Bru), Noruega (Mi Ree Abrahamsen) y Turquía (Orhan Cebrailoglu), configurando un espacio de intercambio cultural donde la pintura abstracta y los lenguajes contemporáneos se convierten en herramientas de reflexión sobre el presente.

En esta edición, el simposio propone explorar la relación entre creatividad, territorio y medio ambiente, abordando cuestiones vinculadas al impacto humano sobre el planeta, el cambio climático y la necesidad de imaginar nuevos modelos de relación con el entorno. El arte se plantea así como un dispositivo de conciencia crítica y como una plataforma para activar pensamiento y responsabilidad colectiva.

En esta ocasión, Fernando Barrionuevo, director de MECA Mediterráneo Centro Artístico, ha seleccionado al artista Manuel Bru para representar a la institución en este contexto internacional, atendiendo a la solidez conceptual y formal de su práctica artística.

La participación de MECA en este simposio se inscribe dentro de su línea de trabajo orientada a la internacionalización de artistas, el diálogo cultural y la investigación en arte contemporáneo, reforzando su presencia en redes europeas de creación y cooperación artística.

Sobre el artista

Manuel Bru (Elche, Alicante, 1987) vive y trabaja en Granada. Es artista plástico, investigador y docente.

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada, actualmente es Profesor Doctor en el Departamento de Dibujo de dicha universidad, donde desarrolla una intensa actividad investigadora vinculada a la práctica artística contemporánea

Su obra se centra en el dibujo y la pintura como campos de investigación expandida. A través de procesos de repetición, acumulación y vibración de la línea, genera estructuras visuales dinámicas que evocan tanto sistemas naturales como arquitecturas artificiales, situando la pintura en un territorio híbrido entre percepción, territorio y pensamiento.

Ha realizado más de una decena de exposiciones individuales y más de treinta colectivas, participando en ferias de arte y en eventos internacionales como la 57ª Bienal de Venecia, donde fue encargado del Pabellón Nacional de Andorra.

GabinetedePrensa

