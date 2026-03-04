MANUEL BRU PARTICIPA COMO ARTISTA DE MECA EN EL VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PINTURA DE PORTIMÃO (Portugal)

MECA Mediterráneo Centro Artístico participa en el encuentro internacional dedicado a la “Sostenibilidad”

MECA Mediterráneo Centro Artístico estará presente en el VI Simposio Internacional de Pintura de Portimão, que se celebrará del 9 al 14 de marzo de 2026 bajo el lema “Sostenibilidad”, con la participación del artista español Manuel Bru, representado por MECA.

El simposio reunirá a seis artistas internacionales en el Museo de Portimão (Portugal), que durante seis días se transformarán en un estudio abierto al público.

Durante el evento, que podrá visitarse diariamente de 9:30 a 18:00 horas, el público tendrá la oportunidad de observar el proceso creativo en tiempo real, acercándose a las dinámicas y reflexiones que atraviesan la pintura contemporánea.

Participan artistas procedentes de Azerbaiyán (Rana Taghiyeva y Tural Moyufov), China (Ge Minyu), España (Manuel Bru), Noruega (Mi Ree Abrahamsen) y Turquía (Orhan Cebrailoglu), configurando un espacio de intercambio cultural donde la pintura abstracta y los lenguajes contemporáneos se convierten en herramientas de reflexión sobre el presente.

En esta edición, el simposio propone explorar la relación entre creatividad, territorio y medio ambiente, abordando cuestiones vinculadas al impacto humano sobre el planeta, el cambio climático y la necesidad de imaginar nuevos modelos de relación con el entorno. El arte se plantea así como un dispositivo de conciencia crítica y como una plataforma para activar pensamiento y responsabilidad colectiva.

En esta ocasión, Fernando Barrionuevo, director de MECA Mediterráneo Centro Artístico, ha seleccionado al artista Manuel Bru para representar a la institución en este contexto internacional, atendiendo a la solidez conceptual y formal de su práctica artística.

La participación de MECA en este simposio se inscribe dentro de su línea de trabajo orientada a la internacionalización de artistas, el diálogo cultural y la investigación en arte contemporáneo, reforzando su presencia en redes europeas de creación y cooperación artística.

Sobre el artista

Manuel Bru (Elche, Alicante, 1987) vive y trabaja en Granada. Es artista plástico, investigador y docente.

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada, actualmente es Profesor Doctor en el Departamento de Dibujo de dicha universidad, donde desarrolla una intensa actividad investigadora vinculada a la práctica artística contemporánea

Su obra se centra en el dibujo y la pintura como campos de investigación expandida. A través de procesos de repetición, acumulación y vibración de la línea, genera estructuras visuales dinámicas que evocan tanto sistemas naturales como arquitecturas artificiales, situando la pintura en un territorio híbrido entre percepción, territorio y pensamiento.

Ha realizado más de una decena de exposiciones individuales y más de treinta colectivas, participando en ferias de arte y en eventos internacionales como la 57ª Bienal de Venecia, donde fue encargado del Pabellón Nacional de Andorra.