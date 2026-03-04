La Junta de Andalucía crea 520 hectáreas de áreas cortafuegos en la Sierra de Gádor

En los últimos 4 años ha invertido en Almería más de 10 millones de euros en tratamientos selvícolas sobre 4.770 hectáreas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha culminado la ejecución del proyecto “Tratamientos selvícolas preventivos para la creación de áreas cortafuegos en diversos montes de la vertiente norte de Sierra de Gádor”, cuyo trámite de recepción de obra ha realizado en fechas recientes, según ha informado la Delegación Territorial en Almería.

La actuación, que ha incluido la creación de áreas cortafuegos, el acondicionamiento de accesos y la creación de charcas, ha beneficiado a los montes públicos Sierra de Gádor de Fuente Victoria, Venta Mincharra, Sierra de Gádor, Coto de Sierra Nevada, Coto de Sierra de Gádor y Sierra de Gádor de Fondón en los términos municipales de Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón y Berja.

El objeto de esta actuación es la creación de áreas cortafuegos apoyadas en la red de líneas cortafuegos y en la infraestructura de acceso, en caminos forestales. Según el jefe de servicio de Gestión del Medio Natural, José Manuel López Plaza, “las actuaciones de tratamientos selvícolas incluidas en el proyecto se han aplicado prioritariamente en zonas que constituían modelos de combustible vulnerables al incendio y han tenido el objetivo de romper la continuidad de la vegetación tanto horizontal como vertical, y disminuir la carga de combustible del monte, transformando así la masa forestal en un bosque más abierto, con una mayor resistencia frente a incendios forestales y en mejor situación para enfrentarse a situaciones de estrés hídrico ocasionado por sequías y temperaturas extremas, cada vez más frecuentes e intensas”.

Para la creación de las áreas cortafuegos, se han realizado cortas en pinares para lograr una densidad final baja de arbolado, de entre 100 y 350 pies por hectárea, en función del diámetro de los árboles. El trabajo se ha realizado de forma mecanizada, mediante el triturado de los árboles completos en pie, con una desbrozadora de cadenas suspendida en la pluma de una retroexcavadora. La obra ha incluido también la construcción de 14 pequeñas charcas de unos 400 m2 de superficie, con la habilitación de microcuencas de recepción con la finalidad de facilitar la captación de agua, para su uso por el ganado que contribuye a la conservación de líneas y áreas cortafuegos que están incluidas en la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía.

Diez millones de euros para tratamientos selvícolas en 4.770 hectáreas

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha detallado que en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, la Junta de Andalucía ha ejecutado trece proyectos o servicios de tratamientos selvícolas preventivos en la provincia sobre 4.770 hectáreas de monte público, que en conjunto han supuesto la inversión de 10.193.463 euros. “Todo ello -ha apuntado-, sin contar los trabajos preventivos que realizan en la época de riesgo bajo de incendios los trabajadores del INFOCA, actualmente integrados en la EMA de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias”.

De la Torre ha destacado que los tratamientos selvícolas que realiza la Junta de Andalucía son necesarios para garantizar la regeneración y persistencia de las masas forestales de nuestra provincia, “de manera que puedan seguir desempeñando funciones protectoras y ecológicas, como la protección del suelo frente a la erosión, la regulación del régimen hidrológico, propiciando la recarga de acuíferos y disminuyendo la escorrentía y, por lo tanto, los daños de lluvias torrenciales. Además, de fomentar la conservación de hábitats y la biodiversidad; contribuyendo a la mitigación del cambio climático como sumideros de CO 2 , sin olvidar el efecto dinamizador sobre las zonas rurales, recordando que el proyecto terminado ahora en la Sierra de Gádor ha generado 2.156 jornales”.

El delegado ha agradecido su labor a todos los empleados de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que hacen posibles estos trabajos, especialmente al director facultativo, técnico del servicio de Gestión del Medio Natural, y a los agentes medioambientales. Al mismo tiempo, ha incidido en el papel fundamental que desempeñan los fondos europeos en estas inversiones.

“La política forestal que ha impulsado de forma decidida la Junta de Andalucía no se limita a la planificación y actualización normativa, donde hemos logrado avances tan importantes como la aprobación de las Instrucciones Generales de Ordenación de Montes en 2022, la adecuación del Plan Forestal Andaluz en 2023 o la reciente aprobación de la Ley de Montes de Andalucía, sino que se traduce en hechos: inversiones para la mejora de las masas forestales, fomento de aprovechamientos y generación de empleo” ha concluido De la Torre.