Diecisiete chefs competirán entre el 16 y 18 de marzo en el IV Campeonato Provincial de ASHAL Tapas

Un jurado formado por Miguel Ángel Mayor, Antonio Miguel Hernández, Paquita Pérez y Manuel Morales elegirá al representante de Almería en el Campeonato de España de Tapas y Pinchos de Hostelería de España de 2027

El IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas ya tiene confirmados los nombres de los diecisiete chefs que competirán los próximos 16 y 18 de marzo en el Espacio Gastronómico del Mercado Central, en una edición que consolida esta iniciativa como principal escaparate del talento culinario almeriense.

El certamen, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), tiene como objetivo elegir al profesional que representará a la provincia en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España, que se celebra en el marco de Madrid Fusión en 2027.

La edición de 2026 confirma la creciente implicación del sector, con propuestas procedentes de distintos puntos de la provincia y con una notable diversidad de estilos, desde reinterpretaciones de cocina tradicional hasta planteamientos de vanguardia.

Participantes y propuestas

Los cocineros seleccionados y las tapas con las que competirán son:

Sergio Pérez (Restaurante Arrozante – Hotel Barceló) – Marraná

Héctor García (Rest. Katsu Izakaya) – Calamar de potera encebollado

Arpit Aneja (Rest. Wassy) – No son migas

Tolo Castillo (Casa Rafael) – Mare Siccus 2.1

Jesús Camacho (Venta del Pobre) – Salmonete de roca y Raf de Almería sobre crujiente de patata

Rocío Scaglione (Il Capo Mangia) – Sabores de Almería

Kevin Agreda (Hotel Jardines de La Mata) – Guiso de col, con pan frito

Cristian Gualán (Villa Cadima) – Esencia 04; Huerto y Lonja

Raúl Caído (Catering En Esencia) – Taco verde de conejo al ajillo

Ferran Polls (Salitre Bar de Vinos) – El cabrito, el pino, la berenjena

Gabriel Aguilera (La Cosecha) – Raíz Nazarí

Sergio Gómez (El Vuelo del Ganso) – Raíces Salinas

Mª Carmen Rodríguez (La Vecina) – Susurro Ibérico

Borja González (Rest. Alquímico) – Almería tierra y mar

Juan Miguel Molina (Rustir Bistro Bar) – Al rico cabrito!!

Luis Arango (La Esquinica) – Chawanmushi de Almería

Emilio Carmona (Rest. La Villa) – Esencia de nuestra tierra

La organización destaca que el campeonato se ha convertido en una plataforma real de proyección profesional, como demuestran las últimas ediciones, donde los representantes almerienses han competido en el escenario nacional de Madrid Fusión, situando la cocina provincial en un entorno de máxima visibilidad.

Un jurado con experiencia y criterio técnico

El jurado de esta cuarta edición estará integrado por profesionales con perfiles complementarios, vinculados tanto al ámbito crítico como a la formación y la alta cocina.

Miguel Ángel Mayor, chef con una trayectoria vinculada a la alta cocina nacional e internacional, ha trabajado en restaurantes de referencia como La Broche, Quique Dacosta, Mugaritz o El Bulli. Fundador del restaurante Sucede en Valencia, con una estrella Michelin, aporta una visión técnica y contemporánea fruto de su experiencia en algunos de los espacios más influyentes de la gastronomía española.

Antonio Miguel Hernández Pérez, docente y director de la Escuela de Hostelería y Turismo de Almería, cuenta con una amplia experiencia tanto en cocina profesional como en formación reglada. Funcionario de carrera y especialista en formación profesional, combina conocimiento técnico, experiencia docente y vinculación directa con el desarrollo del talento hostelero.

Paquita Pérez, chef y fundadora del Restaurante La Encina, ha sido durante más de tres décadas referente de la cocina tradicional almeriense. Su trayectoria está ligada a la defensa del producto local y de la identidad gastronómica mediterránea, aportando al jurado una visión basada en la experiencia y el respeto por la tradición.

Manuel Morales, periodista gastronómico con casi cuatro décadas de trayectoria en prensa provincial, es miembro de ACRIA y vocal de la Academia del Gazpacho Andaluz. Premio al Mejor Crítico Gastronómico de Andalucía en 2015, ha participado como jurado en numerosas rutas y concursos de tapas, aportando una mirada especializada y conocedora del sector hostelero almeriense.

Un campeonato que gana peso en el sector

Desde ASHAL se subraya que la consolidación del campeonato responde al creciente interés de los chefs almerienses por competir y optar a representar a la provincia en Madrid Fusión, uno de los principales escaparates gastronómicos del país.

El Espacio Gastronómico del Mercado Central volverá a convertirse así en escenario de elaboración en directo, donde el jurado valorará aspectos como técnica, presentación, adecuación al formato tapa, viabilidad en barra y utilización de producto de proximidad.

La final del IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas se celebrará el 18 de marzo, tras la fase clasificatoria prevista para el día 16.

Se trata de una actividad que cuenta con la financiación de la Diputación Provincial a través de la marca Sabores Almería.