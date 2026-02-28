La sala del artesonado del MUREC se ilumina con el misticismo y el alma de Álvarez Duarte   

Hoy se ha abierto al público la muestra ‘Luis Álvarez Duarte. Escultor e imaginero. Legado Álvarez Duarte’ que se podrá visitar en la Sala de Exposiciones 1 del museo hasta el próximo 17 de mayo

Es la primera vez en la historia que se presenta una exposición dedicada de forma integral a Álvarez Duarte compuesta por numerosas obras inéditas que se encontraban en su taller

El Museo del Realismo Español Contemporáneo, MUREC, ha escrito hoy una de las páginas más importantes de su corta pero intensa trayectoria con la presentación de la muestra ‘Luis Álvarez Duarte. Escultor e imaginero. Legado Álvarez Duarte’ dedicada en exclusiva a este aclamado artista (Sevilla, 1949 – 2019). Se trata de la primera vez en la historia que se organiza una exposición dedicada de forma monográfica a Álvarez Duarte, figura clave en la escultura andaluza y española contemporánea.

El inicio de la exposición, que abre sus puertas al público hoy, sábado, 28 de febrero coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía y que se podrá visitar hasta el próximo 17 de mayo, se convierte en una forma con la que el MUREC reafirman su compromiso con la difusión del patrimonio cultural de la comunidad. Al mismo tiempo que se reivindica el trabajo de los autores que, de alguna forma, constituyen una parte esencial de la identidad artística del territorio como este célebre imaginero tan vinculado a la Semana Santa y hermandades andaluzas.

Esta mañana en el MUREC se ha presentado la muestra a los medios de comunicación. En este encuentro con la prensa han participado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina; el presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez; los comisarios de la muestra, Javier García – Luengo y Juan Manuel Martín, también director del MUREC, y la viuda del artista, la almeriense Nani Ortega.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha invitado “a todos los almerienses a que vengan a disfrutar de esta exposición, a dejarse emocionar por sus obras y a imaginar, con nosotros, la Almería que estamos construyendo: una ciudad de cultura, de inspiración, de luz y de futuro”.

Igualmente, ha puesto en valor a los museos como “potente agente revitalizador que redefinen la imagen que la ciudad proyecta al mundo y generan sinergias con el entorno urbano donde se ubican”, enmarcando aquí las más de 52.000 personas que se acercaron a visitar los diferentes espacios museísticos de Almería capital solo durante la pasada Navidad.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que “en esta exposición veremos obras jamás expuestas que habían permanecido en la intimidad del taller de Álvarez Duarte permitiendo acercarnos al proceso creativo de quien podemos denominar como el escultor de la fe. Esta muestra construye un firme puente entre lo sagrado y lo tangible que nos ofrece la misma vida a través de las creaciones del autor. Y abre de par en par las puertas del museo a todos los creyentes que apreciamos en su obra el amor eterno de Dios en el brillo y profundidad de los ojos de sus cristos o vírgenes”.

En este sentido, García Alcaina ha resaltado el importante vínculo del autor con Almería gracias a su esposa y al legado que ha dejado en las imágenes de hermandades como Santa Cena, Rosario del Mar, Pasión o los Dolores de Roquetas de Mar, una unión que, como ha expresado “sobredimensiona el eco y la importancia de este gran acontecimiento. En sus obras Álvarez Duarte materializa la abstracción del sentimiento religioso más hondo contando una historia en cada detalle, en cada pliegue de piel, mirada o gesto”.

El presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha exclamado con rotundidad que “hoy es un día histórico, no solo para este museo y la provincia de Almería, sino para el mundo del arte contemporáneo porque por primera vez un imaginero escultor de los que hace obras para procesionar en Semana Santa, entra en un museo de arte contemporáneo. Esto era esperado por largo tiempo. En la exposición hay gran parte de obra religiosa, pero, también, de su obra profana”.

El director del MUREC y comisario de la muestra ha descrito los aspectos técnicos de la exposición que se compone de 120 piezas de las más de 300 (esculturas en barro, terracota policromada, bronce y madera, dibujos, moldes, apuntes y bocetos) que custodia la Fundación del legado de este autor. “Hemos hecho una selección siguiendo un criterio a medio camino entre el conocimiento y la estética. En esta exposición se tienen que dar la mano ambas cosas porque Luis no solo fue un escultor sino también un imaginero. Por eso estamos jugando en el ámbito sentimental y de la fe donde normalmente los museos no nos movemos, pero ahora sí hemos querido que entre”, ha expuesto Juan Manuel Martín.

El comisario de la exposición, Javier García – Luengo, ha explicado que “ha llegado la hora de dejar esa línea divisoria entre lo que es la imaginería y el arte contemporáneo. Un artista imaginero lo es en las mismas circunstancias, los mismos componentes y tesitura que cualquier otro artista de su tiempo. Álvarez Duarte tuvo la capacidad de tomar el pulso a la sociedad de su época y de atender a las devociones con una brillantez extraordinaria”.

En representación de la familia ha intervenido el abogado Juan José Muñoz que, tras agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible esta muestra, ha apuntado que “hoy se culmina un proyecto que comenzó hace casi seis años. Desde que el maestro se fue no tuve la menor duda de que su legado tenía que cumplir el fin para el que trabajaba todos los días. El arte es universal, y nuestro propósito fue que la totalidad de las obras que componen este legado estuvieran expuestas al público. Hoy este proyecto es una realidad”.

Sobre Luis Álvarez Duarte

Prolífico escultor e imaginero, el nombre de Luis Álvarez Duarte está íntimamente ligado al desarrollo de la mejor imaginería procesional andaluza y a su renovación y continuidad, pero también a una producción escultórica mucho más amplia que trasciende el ámbito de lo devocional y las fronteras geográficas. Desde las últimas décadas del siglo XX, se procesionan imágenes suyas en toda Andalucía y en otras provincias españolas, así como en ciudades de Argentina, Colombia o Estados Unidos, y son numerosas las colecciones privadas, nacionales e internacionales, que cuentan entre sus tesoros con retratos y obras de temática costumbrista del escultor sevillano.

Artista vocacional y precoz, Álvarez Duarte comenzó a modelar desde su más tierna infancia. Su temprana entrada como aprendiz en el taller del imaginero Francisco Buiza, con apenas diez años, marcó decisivamente su formación y su concepción del oficio escultórico. A esta primera etapa se sumarían sus estudios por libre en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y su paso por otros talleres fundamentales del panorama escultórico sevillano, como los Antonio Eslava y Rafael Barbero, configurando una base sólida sobre la que desarrollaría un lenguaje propio y reconocible.

El horario del MUREC

El horario de visita del Museo del Realismo Español Contemporáneo y, al mismo tiempo, de sus exposiciones temporales, es de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Los domingos es de 10 a 15 horas, y este día la entrada es gratuita (la entrada general es de 5 euros). Los lunes el museo permanece cerrado.

Además, diferentes colectivos pueden acceder gratuitamente al MUREC en cualquier horario: personas mayores de 65 años, menores de 16 años, estudiantes entre 16 y 25 años, personal docente en activo, titulares del carné joven, personas con discapacidad del 33% o superior, para miembros de determinadas asociaciones de arte y de museos… La entrada al MUREC también será gratuita los días de Andalucía, de los Museos, de Turismo y cuando se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Entre los nombres propios de los artistas de la colección permanente del museo se pueden mencionar los de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja, Carmen Laffón…, o el célebre grupo de los realistas de Madrid donde, además de Antonio López, figuran artistas como María Moreno, Francisco López e Isabel Quintanilla, Julio López y Esperanza Parada, y Amalia Avia.

Aparte de la nueva exposición temporal dedicada a Álvarez Duarte, el MUREC ofrece nuevos atractivos al público como la reciente incorporación de una nueva obra de Zuloaga, el retrato de ‘Mr Fearing’. Además, el visitante también puede disfrutar en la sala de exposiciones temporales II de la obra de Luis Paltré en la muestra ‘La realidad de lo tangible’, que se podrá visitar hasta el próximo 5 de abril.

Del mismo modo, con motivo del Día de Andalucía, el MUREC ha programado una serie de actividades culturales complementarias, entre las que se incluyen visitas guiadas especiales, encuentros divulgativos y propuestas educativas, concebidas para poner en valor la figura de Álvarez Duarte y su aportación a la cultura contemporánea andaluza.

Más información en www.murecalmeria.es