Discurso de Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, en la inauguración de la Asamblea General de Mondiacult 2025 en Barcelona

La paz y la cultura están intrínsecamente relacionadas. La cultura prospera en tiempos de paz y mejora la comprensión entre las personas y las naciones, contribuyendo significativamente a nuestro bienestar.

La cultura también juega un papel crucial cuando surgen divisiones. En momentos de conflicto y tensión, la cultura es una fuente de esperanza, un camino hacia el diálogo y un hilo conductor que ayuda a sanar y reunir a las comunidades.

Esta es la esencia del proyecto europeo, nacido de la aspiración de transformar un doloroso pasado de conflicto en un futuro basado en la unidad, la esperanza y el entendimiento mutuo.

Al reunirnos hoy en MONDIACULT 2025, reafirmamos que la cultura es una piedra angular de la paz. Un lenguaje universal que conecta a las personas, supera las diferencias y fortalece los lazos que unen a nuestras sociedades.

Es con este espíritu que expreso mi sincero agradecimiento a la UNESCO y al ministro Urtasun por su liderazgo y hospitalidad en la organización de esta importante conferencia.

Ministro, su papel como anfitrión de este MONDIACULT es un testimonio del compromiso permanente de España y Europa con la cultura. Nos ha hecho sentir orgullosos.

La Unión Europea considera que la protección y la promoción de la diversidad cultural son indispensables para la paz y la seguridad. Este compromiso se reafirma en la Convención de la UNESCO de 2005, de la que la Unión se enorgullece de formar parte.

El respeto mutuo entre los pueblos y las culturas sigue siendo esencial para la paz y la estabilidad en todo el mundo.

Ministros, acojo con satisfacción su reconocimiento de la cultura como bien público y el establecimiento de seis prioridades compartidas desde la última edición de esta conferencia.

En el actual panorama de fragilidad geopolítica, el papel central de la cultura en el apoyo al multilateralismo, la promoción del diálogo y el fomento de soluciones pacíficas a los retos compartidos es más evidente que nunca.

Como comisario europeo responsable de Cultura, me enorgullece encabezar los esfuerzos de Europa para alcanzar estos objetivos, con el apoyo de la financiación de la UE y a través de nuestro programa Europa Creativa.

En este espíritu, pronto presentaré la Brújula de la Cultura para Europa, que es el resultado de amplias consultas con las comunidades culturales y del patrimonio cultural de Europa, los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y los socios internacionales. Será una iniciativa estratégica: la Brújula de la Cultura tendrá por objeto reforzar los esfuerzos de la UE en la promoción de los derechos culturales y la libertad artística, la participación cultural, la mejora de las condiciones de trabajo de los artistas y los profesionales creativos y el florecimiento de la creatividad humana frente a las tecnologías emergentes.

Liberará todo el potencial de los sectores y promoverá las relaciones culturales internacionales.

No podemos lograr estas ambiciones solos. La cooperación será clave para traducir estas prioridades en acciones concretas. Nuestra asociación de larga data con la UNESCO es vital. Y MONDIACULT sigue siendo un foro importante para reunir a todas las voces a fin de alcanzar un consenso, orientar las acciones futuras y elevar el perfil de la cultura en la escena internacional. Es un honor estar hoy con ustedes y participar en estos debates.

A medida que avanzamos, mantengamos firme la convicción de que la cultura es una fuerza para la paz y el bienestar: una promesa a las generaciones futuras de que, mediante el entendimiento y el respeto mutuos, podemos construir un mundo en el que se acoja la diversidad y sea posible una paz duradera.

Gracias.

