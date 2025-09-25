Dos exposiciones y un concierto cierran la programación previa al Rock Albox

La Sala Andrés García Ibáñez acoge dos muestras con retratos, fotografías y recuerdos que recogen 40 años de historia de este mítico Festival

Evaristo, Kaotiko, Puraposse y Chamarreta encabezan la 40 edición del Rock Albox que se celebrará el próximo 18 de octubre. Un cartel a la altura de un aniversario tan importante, para uno de los festivales más longevos de España.

Los amantes del rock, punk, ska, reggae o hardcode llevan meses disfrutando de las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Albox; ciclo de conciertos, charlas y este viernes dos exposiciones y un concierto que será el último antes del gran día, en el que volverán a sonar sobre el escenario las míticas canciones de La Polla Record.

La previa del Rock Albox 2025 incluye dos exposiciones que este viernes se inaugurarán en la Sala Andrés García Ibáñez a partir de las 19 horas.

La fotógrafa local, Raquel Caparrós, presentará ‘The Rock Passion Project’, un homenaje a los rockeros de Albox y la provincia de Almería con retratos que capturan la esencia y la actitud de personajes míticos vinculados al Rock Albox.

La segunda muestra ‘Momentos estelares del Rock Albox’ recupera cartelería, fotos, entradas y recuerdos de cuarenta años de historia. Quienes visiten la exposición podrán revivir conciertos míticos gracias a la colaboración de Pedro García Carrillo, Martín Berbel y Diego Cerdán.

La jornada se completará con el último de los conciertos del Ciclo organizado por el Ayuntamiento para completar un año lleno de actividades. La banda invitada en esta ocasión será Comarca del Hardcore que actuará en Rony Café.

Será el último, antes de que Evaristo ofrezca en Albox uno de los seis únicos conciertos de esta gira España. Le acompañará Kaotiko, otra de las bandas más en forma del punk nacional en su 25 aniversario. Y cierran el cartel Puraposse y el grupo local Chamarreta.

El Festival ha despertado gran expectación, así lo demuestra el ritmo en la venta de entradas desde que se dieron a conocer los grupos invitados en este 40 aniversario.

Las últimas entradas están a la venta en bravoentradas.com y diferentes puntos físicos repartidos por toda la comarca del Almanzora.