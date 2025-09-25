Aural Centros Auditivos se suma a la campaña de FIAPAS “Que lo escuche todo el mundo” para concienciar sobre la prevención de la pérdida auditiva en jóvenes

El estreno de la campaña supone un nuevo altavoz para un tema que sigue siendo invisible en gran parte de la sociedad: el impacto del ruido en la salud auditiva de niños y jóvenes. Aural refuerza, una vez más, con esta colaboración su compromiso de visibilizar una realidad con la que conviven más de 4 millones de personas en España y de acercar soluciones accesibles y de calidad a quienes más lo necesitan.Un compromiso contra el estigmaMás allá de la prevención, Aural mantiene desde hace años un firme compromiso con la sensibilización y la visibilización de la pérdida auditiva, luchando contra el estigma que todavía la rodea. Iniciativas como el Aural Team —equipo deportivo que celebra este año su 20 aniversario—, su mascota Auri para sensibilizar en edad pediátrica o acciones solidarias como el centro auditivo móvil desplegado en la Škoda Titan Desert Marruecos en el que se ha ofrecido atención auditiva a más de 600 personas en los últimos dos años, son ejemplos de cómo la compañía convierte la inclusión en una realidad tangible.“En Aural trabajamos cada día para derribar el estigma aun asociado a la pérdida de audición y para que la salud auditiva forme parte del bienestar integral de las personas. Colaborar con FIAPAS en esta campaña es una oportunidad de sumar fuerzas para proteger la audición de las nuevas generaciones”, destacan desde la compañía.Con más de 700 consultas audiológicas en España, Aural Centros Auditivos continúa reforzando su papel como referente en prevención y cuidado de la salud auditiva, colaborando con entidades que comparten su visión de inclusión y sensibilización social.