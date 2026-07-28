EL CEBRI PONE EL BROCHE FINAL A «SECRETOS DE UN SOÑADOR», EL PROYECTO QUE HA CONSOLIDADO SU PROPUESTA DE MESTIZAJE ANDALUZ

Tras más de dos años de trabajo, múltiples lanzamientos, más de cincuenta conciertos y un crecimiento constante sobre los escenarios, el artista malagueño despedirá la gira de su primer álbum con tres conciertos especiales en Madrid, Sevilla y Málaga.

Hay proyectos musicales que nacen con la intención de publicar un disco. Otros, sin embargo, terminan convirtiéndose en un viaje. Ese ha sido el caso de Secretos de un Soñador, el primer trabajo discográfico de El Cebri, un proyecto independiente que, desde el lanzamiento de su primer sencillo en septiembre de 2024, ha ido creciendo paso a paso hasta consolidarse como una de las propuestas emergentes más personales del mestizaje andaluz.

El próximo otoño, el artista malagueño pondrá el broche final a esta etapa con tres conciertos muy especiales en Madrid (Tempo Club, 11 de octubre), Sevilla (Fun Club, 22 de octubre) y Málaga (Sala Marte, 4 de diciembre). Tres citas que supondrán la despedida definitiva de un proyecto que ha marcado el inicio de su trayectoria artística y que, al mismo tiempo, abrirán la puerta a una nueva etapa creativa.

La historia de Secretos de un Soñador comenzó el 20 de septiembre de 2024 con la publicación de Tangos del Reproche, primer adelanto de un universo musical que continuó creciendo con Gitana de Plata, Quiero Despertar y Camino de Rosas, hasta desembocar en el lanzamiento del álbum completo el 13 de junio de 2025. Meses después, el proyecto continuó ampliando su recorrido con la publicación de Tangos del Reproche (Remix), una muestra más de la evolución constante del artista.

Compuesto por nueve canciones, Secretos de un Soñador es mucho más que un primer disco. Es una obra que habla de perseverancia, de resiliencia y de la capacidad de seguir creyendo en los propios sueños incluso cuando el camino parece cuesta arriba. A través de historias de amor, de crecimiento personal, de autoestima y de la importancia de valorar lo sencillo y lo auténtico, El Cebri propone un viaje emocional en el que cualquier persona puede verse reflejada.

Musicalmente, el álbum refleja la identidad que el artista ha ido construyendo durante los últimos años bajo el concepto de Mestizaje Andaluz, un lenguaje propio donde el flamenco dialoga de manera natural con el funk, el rock, los ritmos latinos y otras músicas de raíz, dando forma a un sonido contemporáneo que respeta la tradición sin renunciar a explorar nuevos caminos.

La acogida del proyecto no tardó en trasladarse al directo. Desde Enero de 2025, la Gira Soñador ha recorrido más de cincuenta escenarios de todo el país, pasando por salas, festivales y ciclos culturales de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Murcia, Granada, Cádiz, Jaén, Córdoba, Alicante o Cáceres, entre muchas otras. Un recorrido que ha llevado la música de El Cebri a espacios tan diversos como Sala Musik, La Cochera Cabaret, DMC Fest, Tahona Fest, Trebufest o Emmerge, consolidando un espectáculo cercano, enérgico y profundamente conectado con el público.



Uno de los momentos más significativos de este recorrido llegó con su participación como finalista del II Emmerge Málaga Talent Show, actuando en la Plaza de Toros de La Malagueta y compartiendo cartel con Miguel Campello, además de coincidir en diferentes escenarios con artistas como El Jose, O’Funk’illo y Tabletom, referentes de la música de raíz y la fusión en nuestro país.

El crecimiento del proyecto también ha tenido reflejo en el ámbito digital. Todos los sencillos publicados durante esta etapa han conseguido entrar en playlists editoriales como Novedades Flamenco o Jaleo, mientras que la presentación oficial del álbum en La Cochera Cabaret reunió a 130 personas, confirmando la consolidación de una comunidad que ha acompañado al artista desde sus primeros pasos.

Ahora, tras dos años de carretera, aprendizaje y evolución, El Cebri afronta el cierre de esta etapa con la misma filosofía con la que comenzó: creer en los sueños, cuidar cada canción y entender la música como un lugar de encuentro entre las personas.

Los conciertos de despedida de Secretos de un Soñador no serán únicamente el final de una gira. Serán la celebración de un camino recorrido junto al público y el punto de partida de una nueva etapa artística en la que El Cebri continuará desarrollando un lenguaje propio que, desde la raíz del flamenco y el mestizaje, seguirá buscando emocionar y conectar con quienes creen que los sueños, cuando se trabajan con perseverancia, pueden terminar convirtiéndose en realidad.

«Cuando publiqué ‘Tangos del Reproche’ nunca imaginé que aquel primer paso acabaría convirtiéndose en más de cincuenta conciertos por toda España. ‘Secretos de un Soñador’ me ha enseñado que los sueños no se cumplen de un día para otro; se construyen con trabajo, paciencia y mucha perseverancia. Estos conciertos son una forma de dar las gracias a todas las personas que han formado parte del camino y, al mismo tiempo, de cerrar una etapa para empezar otra con más ilusión que nunca.»

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