Foolproof Dance Studio organiza el domingo un festival benéfico para apoyar la inclusión junto a la Asociación Asperger Almería

A las 21.00 horas, en el Anfiteatro de la Rambla, con entrada gratuita y la colaboración del Ayuntamiento de Almería

Foolproof Dance Studio Almería celebrará el próximo domingo, 2 de agosto, a las 21.00 horas, un Festival Benéfico en el Anfiteatro de la Rambla de Almería, con el objetivo de recaudar apoyo y dar visibilidad a la labor que desarrolla la Asociación Asperger Almería. La entrada será gratuita, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de una noche de danza, convivencia e inclusión.

Bajo el lema «Un evento para apoyar la inclusión», el festival reunirá a artistas y bailarines de diferentes disciplinas en una propuesta abierta a todos los públicos. Durante la velada se ofrecerán actuaciones de múltiples estilos, entre ellos hip hop, afro, dancehall, contemporáneo, comercial y danzas urbanas, además de otras propuestas que convertirán el escenario en un espacio de diversidad artística, tal y como anuncian en el cartel del evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, a través de las áreas de Familia, Inclusión e Igualdad y de Cultura.

El evento tendrá un marcado carácter solidario, destinando su apoyo a la Asociación Asperger Almería, entidad que trabaja por la visibilidad, el apoyo y la inclusión de las personas con síndrome de Asperger y sus familias. A través de iniciativas como esta, se busca sensibilizar a la sociedad y fomentar una comunidad más accesible, comprensiva e inclusiva.

Desde la organización destacan que el festival nace con la convicción de que «cuando bailamos juntos, la diferencia se convierte en arte», convirtiendo la danza en una herramienta para promover valores como el respeto, la igualdad de oportunidades y la participación social.

Además de las actuaciones del alumnado de Foolproof Dance Studio Almería, el festival contará con la participación de artistas invitados, ofreciendo un espectáculo variado en el que la cultura y la solidaridad.

Sobre Asperger Almería

El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta, especialmente, a la comunicación e interacción social y se incluye dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). En la Asociación Asperger de Almería tienen como objetivos el desarrollo de actividades asistenciales, educativas, recreativas y relacionadas de las personas con Síndrome de Asperger y otros Trastornos Generales del Desarrollo. Defienden la atención especializada médico-psico-pedagógica, a través de la creación y promoción de centros de diagnóstico, unidades de tratamiento e investigación, así como la defensa de los intereses de estas personas ante organismos o entidades.

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