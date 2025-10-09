El Hospital Universitario Torrecárdenas celebra las III Jornadas almerienses en Humanización bajo el lema ‘Cuidar con el Corazón’  

Ha reunido a más de un centenar de profesionales de la provincia y han sido inauguradas por el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha acogido hoy las III Jornadas Almerienses en Humanización, un evento que ha reunido a más de un centenar de profesionales sanitarios de la provincia y que ha fijado sus objetivos en mostrar el compromiso de prestar una atención sanitaria más cercana, empática y centrada en las personas. Bajo el lema “Cuidar con el Corazón, pieza clave de Humanización”, las jornadas han reunido a profesionales, asociaciones, entidades del ámbito de la salud y ciudadanía para compartir experiencias y avanzar en una sanidad más humana.

El acto ha sido inaugurado por el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, el ddirector gerente del hospital, Manuel Vida y la diputada provincial, María del Mar López. Belmonte ha destacado que “la humanización de la atención sanitaria no es un complemento, sino una obligación ética y profesional. Las personas son el centro del sistema sanitario, y cada gesto, cada palabra y cada decisión debe partir de la empatía y del respeto”. El delegado ha añadido que “desde la Consejería de Salud y Consumo trabajamos para que la humanización sea un valor transversal en toda la red sanitaria andaluza, reforzando la formación, los espacios y las prácticas que ponen a las personas en el centro de la atención”.

Por su parte, Manuel Vida ha destacado que la humanización “no es una tendencia pasajera, sino un auténtico pilar estratégico que impregna todos los ámbitos de trabajo” del hospital referente de la provincia. “Por muy innovadores que sean nuestros tratamientos, el verdadero valor de nuestra sanidad reside en el trato humano”, ha afirmado durante su intervención.

La diputada provincial María del Mar López ha subrayado durante la inauguración que “nos hemos reunido para hablar de la calidad y la calidez, dos conceptos que, en un mundo tan tecnificado y acelerado, a menudo parecen estar en conflicto, pero que en realidad son las dos caras de una misma moneda”. López ha destacado que “la medicina ha alcanzado cotas extraordinarias de avance tecnológico y los proyectos innovadores en humanización son el claro ejemplo de que la ciencia y la tecnología pueden ir de la mano”, al tiempo que ha puesto en valor la dimensión humana de los profesionales del ámbito sanitario. “Detrás de cada profesional de la salud hay una persona que se entrega por completo; por eso, me parece fundamental que estas jornadas también pongan el foco en la reducción del estrés de quienes cuidan de los demás”, ha señalado.

Por último, la diputada ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con este ámbito: “Desde la Diputación de Almería queremos reconocer y aplaudir el trabajo de cada profesional y de cada familia que, día a día, contribuyen a una atención más humana, más cercana y digna”.

Las jornadas han sido organizadas por la Comisión de Humanización del hospital, con el objetivo de “promover una atención sanitaria de excelencia, calidad y, sobre todo, personalizada. Humanizar la asistencia sanitaria implica ver a la persona y no solo la patología, acompañar en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuidar también a los profesionales que cuidan y transformar los espacios hospitalarios en entornos dignos, terapéuticos y empáticos”, ha señalado el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Experiencias innovadoras en humanización

Durante la jornada se han abordado experiencias tan significativas como el acompañamiento en el duelo perinatal o las vivencias personales de un paciente trasplantado, destacando la importancia del acompañamiento emocional. También se han presentado proyectos pioneros como HumaDiálisis, iniciativas de humanización en clave digital, y modelos de atención integral y multidisciplinar que ya se aplican con éxito en el hospital.

La iniciativa también ha puesto el foco en la salud emocional de los profesionales sanitarios, con propuestas para abordar el estrés laboral y crear espacios dedicados al cuidado psicológico de quienes están al frente de la asistencia cada día.