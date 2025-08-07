El 50º Rallye Costa de Almería será puntuable para el Campeonato de España

Presentado el cartel que rinde homenaje al 20º aniversario de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, en una prueba automovilística que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre

La sala de prensa del Ayuntamiento de Almería ha acogido hoy la presentación del cartel del 50º Rallye Costa de Almería, puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto – Recalvi (CERA Recalvi) y con coeficiente 6 para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto. Se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025.

La elección del lugar por parte del Automóvil Club de Almería es un homenaje al vigésimo aniversario de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005. Por ese motivo también aparece la mascota Indalete en el cartel del Rallye, realizado por el diseñador onubense Eduardo Pérez Barroso, quien ha utilizado como paleta cromática los colores del logotipo del Rallye Costa de Almería presentado en la Gala ACA de este mismo año.

Durante acto han intervenido Antonio Casimiro, concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería Antonio Casimiro Andújar, José Antonio García, vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, y Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo Manuel Alonso, así como el presidente del Automóvil Club de Almería, José Manuel López Collado y su vicepresidente 1º Francisco J. Clemente Carvajal.

Antonio Casimiro ha afirmado que “para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo poder apoyar una prueba tan emblemática como el Rallye Costa de Almería, que este año celebra nada menos que su 50ª edición. No hablamos solo de una competición automovilística: hablamos de un evento que forma parte de la historia deportiva de nuestra ciudad y de nuestra provincia”.

En esta línea, el concejal explica que “apostamos firmemente por la celebración de grandes eventos deportivos en Almería. No solo fomentan la práctica del deporte, sino que posicionan a nuestra ciudad como un referente en el calendario deportivo andaluz y nacional, generando un impacto directo en la economía local, el turismo y la proyección exterior de Almería. El pasado año más más de 50.000 personas acudieron a Almería para asistir o presenciar eventos deportivos, cifra que este año queremos incrementar con eventos como este rallye”.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado que “el hecho de que esta edición esté incluida en el Campeonato de España suma un valor añadido que consolida aún más su prestigio”, ha destacado el diputado. “Este rally es mucho más que una prueba deportiva: es una herramienta de vertebración territorial. Une la capital con más de 15 municipios y varias comarcas, llevando el deporte a todos los rincones de la provincia”.

Asimismo, José Antonio García ha querido reconocer el papel de la Federación Andaluza de Automovilismo “por el esfuerzo que están realizando para dar visibilidad a Almería dentro del calendario autonómico, con pruebas variadas y de gran nivel que posicionan a nuestra provincia como un referente en el ámbito del motor en Andalucía”. Por último, ha subrayado que “el Rally Costa de Almería no solo es una cita deportiva, también es un motor de promoción turística y económica para nuestros municipios, y es un orgullo que esté dentro de la Copa Provincial Diputación de Almería”.

El presidente de la Federación Andaluza, Manuel Alonso, ha valorado que “se trata el rallye más longevo de Andalucía, y que forme parte del Campeonato de España es muy importante para la federación andaluza”. A la vez, agradece el apoyo institucional, “es clave que Diputación y ayuntamientos se comprometan con esta prueba”.

Datos técnicos

El presidente del Automóvil Club Almería, José Manuel López Collado, ha explicado los aspectos técnicos del rallye: “Es puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto Recalvi (CERA Recalvi); Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto (CARA), incluyendo la especialidad de Regularidad y, por último, puntuable para el Campeonato Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación Almería’25. Recalvi es el patrocinador principal del CERA y le da nombre al campeonato. La primera edición del Rallye se realizó en 1964, durante la feria de Almería y se denominó ‘I Rallye Automovilista Almería Costa del Sol’”.

El presidente añade que “el Rallye Costa de Almería ha vuelto a ser puntuable para un campeonato de España 35 años después, siendo la última vez en 1990, en su XXIV edición, cuando el campeonato se denominaba Copa de España de Rallyes, siendo el ganador Francesc Ambudio, copilotado por Joaquim Anglada con un Volkswagen Golf II GTi 16V”. El presidente ha recordado también el carácter beneficio del rallye a beneficio de la Asociación Argar que ayuda a niños y niñas con cáncer.

La salida (viernes 31) y llegada (sábado 1) del Rallye se realizará en Almería, en principio, desde el parque de las Almadrabillas. Los reagrupamientos y las asistencias se realizarán en el nuevo recinto ferial de Roquetas de Mar. Los tramos cronometrados, son en la noche del viernes Vícar; en la mañana del sábado Vícar-Enix y Alhabia-Santa Fe de Mondújar y en la tarde del sábado Enix, Alboloduy y Ricaveral. Todos los tramos, excepto Vícar, se recorren dos veces. El total del recorrido es de 486,980 km, de los cuales 107,535 km son tramos cronometrados y 379,445 km son enlaces. Representa un reto muy importante para el Automóvil Club de Almería como organizador y a la vez es un escaparate de la provincia de Almería, de sus municipios e infraestructuras”.