El Área de Ciudad Activa organiza más de 40 actividades para celebrar la Semana Europea del Deporte 2025

El concejal Antonio Casimiro presenta el programa, rodeado de clubes y delegaciones de federaciones, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre

Rodeado de representantes de clubes y federaciones, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha presentado el programa de la Semana Europea del Deporte en Almería, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre, con más de 40 actividades, y donde destacan los días 26 y 27, donde la Rambla y Plaza de las Velas se convertirán en una cancha donde se desarrollarán multitud de actividades deportivas.

Antonio Casimiro ha afirmado que “desde el Ayuntamiento queremos que Almería se convierta en una ciudad amable, activa y sostenible, donde el deporte sea protagonista como hábito de vida saludable que favorece el bienestar físico y emocional. Este mensaje es el que transmitiremos en la Semana Europea del Deporte. Una cita que cada año demuestra que esta ciudad no solo practica deporte, sino que lo vive y lo comparte como parte de su identidad”.

Durante diez días, plazas, parques, playas, pabellones y senderos se convertirán en verdaderos escenarios deportivos. Una programación que es posible gracias, también, a la colaboración de “clubes, federaciones, entidades sociales y profesionales del deporte que, una vez más, han mostrado su implicación ejemplar. Desde el atletismo a la orientación, pasando por el vóley, el running, el fútbol americano, el ajedrez, el pickleball, el kayak o el snorkel, será una semana para experimentar, descubrir y disfrutar del deporte en comunidad”, ha explicado el concejal.

El concejal asegura que “la participación de los clubes es una muestra clara del compromiso que existe en Almería con el deporte como herramienta de transformación, inclusión, educación en valores y cohesión social. Actividades como el kayak inclusivo, la esgrima en la Rambla, las salidas urbanas de senderismo patrimonial o los entrenamientos abiertos al público hablan de una ciudad que apuesta por un deporte diverso, accesible y vivo”.

Programa

El programa es amplio y variado y permitirá hacer deporte a todos los segmentos de la población desde los pequeños a los mayores, incidiendo en actividades que unen a las familias alrededor del deporte. La actividades son gratuitas, excepto algunas permanentes. Estará coordinado por Kiko González, director de Almería Sports Destination.

El programa, además, incluye talleres, conferencias y hasta un congreso, donde ahondar en los beneficios de la práctica de la actividad física para el bienestar físico y emocional de los ciudadanos.

El programa diario se desarrolla de la siguiente manera:

Viernes 19 de septiembre

X Reunión Medicina y Deporte, (Grupo de Trabajo de Neurocirugía y Deporte de la Semec). Teatro Apolo. De 9:30 horas a 20:45 horas.

Master Class ¿Cómo actuar ante un traumatismo dental? Colegio Oficial de Dentistas. 10 horas.

Sábado 20 de septiembre

Orientación por el centro – Rambla, Calle Pierre de Coubertin, junto a Los Lápices (Club Surco). Hora: 10 h.

Campeonato de Halterofilia. Palacio de los Juegos Mediterráneos.

XXIII Copa de Andalucia de Balonmano Femenino. Palacio de los Juegos Mediterráneos. 12:00 horas.

Sendero Urbano Patrimonial. PMD Almería, Enclave arqueológico Puerta de Almería. 18:45 h. Colabora Kúspide y La Guajira.

Domingo 21 de septiembre

Orientación – Parque del Andarax (Club Surco). Hora: 10h.

Lunes 22 de septiembre

Aprende a jugar Fútbol Americano (Barbarians) – Estadio de la Juventud. Hora: Pendiente de confirmación.

Psicología Deportiva y educación en Valores en el Club de Fútbol Los Molinos, Espacio Alma. 17:30 h.

Martes 23 de septiembre

Iníciate al Tenis Playa – Delta del Andarax. 10 a 12 horas

Iníciate al Tenis Playa – Delta del Andarax. 17 a 19 horas

Miércoles 24 de septiembre

Aprende a jugar al Fútbol Americano (Barbarians) – Estadio de la Juventud. Hora: Pendiente de confirmación.

Psicología Deportiva y educación en Valores en el Club Deportivo SAFA, Sede Club Deportivo SAFA.. 17:30 hs.

Charla Valoración del comportamiento de los jugadores en categorias inferiores. Comité de Árbitros de Fútbol. Sala de prensa Palacio de los Juegos Mediterraneos. 20 horas.



Jueves 25 de septiembre

Torneo de Ajedrez (Reverte) – Plaza de las Velas. 10 horas.

Exhibición Gimnasia deportiva y acróbatica (Stella Maris) – Plaza de las Velas. Hora: 18 horas.

Curso IAD. Principios Básicos para la gestion de Entidades Deportivas. Delegación de Educación de la Junta de Andalucia. De 16 a 21 h.

Iniciación a la Pesca Deportiva: Organiza ALPE Club. 25 septiembre, de 17:30 a 20:30 h. Espigón de ‘Los gatos’ en la Plaza del Zapillo.

Firma de autógrafos UD Almería – Hora y lugar: Plaza de las Velas, 18 horas.

Salida Running con Run04 y Paquillo Fernández – Punto de salida: Plaza de las Velas, 19:30 horas, iniciación, medio y largo recorrido.



Viernes 26 de septiembre

G-Race Escolares – Estadio de la Juventud. 10 horas.

Deporte y Ceguera: Rompiendo Barreras (ONCE) – Plaza de las Velas. 17 horas.

Mini Tenis. Club de Tenis Almeria. Plaza de las Velas. 17:30 horas.

Apredizaje de Salvamento y Socorrismo (Socorrista PRO) – Plaza de las Velas. Hora: 18 horas.

Sábado 27 de septiembre

PreSeason de Vóley Almeria 2025 (Mintonette) – Palacio de los Juegos Mediterráneos. Hora: 9:00 horas-21 horas. Mas de 1200 participantes de 6 provincias.

G-Race Absoluta – Estadio de la Juventud. Hora: 9:00 horas

Kayak recreativo (Club CIMA) – El Palmeral. 10 horas

Kayak inclusivo (Altea) – El Palmeral. 10:30 horas.

Snorkel interpretado (Club Crised) – El palmeral, 10:00 horas

Apredizaje de Salvamento y Socorrismo (Socorrista PRO) – El Palmeral: 10:30 horas.

Escuela de Kite Surf (Your Time) – Playa de Costacabana. 10:00 horas

Actividad de Esgrima– Mirador de la Rambla. 10:00 horas.

Gimnasia Deportiva (CD La Salle). Mirador de la Rambla. 10:00 horas.

Baloncesto 3×3 – Plaza de las Velas. 10:00 horas.

Pickleball – Mirador de la Rambla. 17 horas

Entrena al Rugby con nosotros (URA) – Mirador de la Rambla. 17:30 horas.

Domingo 28 de septiembre

Aprende a jugar a Klask (CDB Padre Huelin) – Mirador de la Rambla. 10:30 horas.

Sendero Urbano Patrimonial Entre Parques, PMD Almería, Monumento víctimas almerienses Mauthausen, Parque de las Almadrabillas. 18:45 horas.

Además habrá actividades previa reserva y un coste económico

La Fabriquilla: Kayak + Snorkel – Requiere reserva el día anterior. Precio consultar.

Toyo Aventura y Pita Aventura.

Vela: Club de Mar Almería. Salidas en Vela Ligera, Vela adaptada y windsurf. Requiere reserva dos días antes, precio 9 euros.