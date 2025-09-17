Home / Provincia / Obras en la A-92 por obras o trabajos de mantenimiento

Obras en la A-92 por obras o trabajos de mantenimiento

septiembre 17, 2025 3:32 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a ver afectada por obras o trabajos de mantenimiento:

A-92 Entre los PPKK 335+000 y 345+000 en ambos sentidos se realizará el corte intermitente de todos los carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 21:00h. del día 18 de septiembre hasta las 05:00h. del día 19 de septiembre.

A-92 Entre los PPKK 345+000 y 355+000 en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 21:00h. del día 18 de septiembre hasta las 05:00h. del día 19 de septiembre.

A-92 Entre los PPKK 355+000 y 365+000 en ambos sentidos se realizará el corte intermitente de todos los carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 21:00h. del día 18 de septiembre hasta las 05:00h. del día 19 de septiembre.

A-92 Entre los PPKK 365+000 y 375+000 en ambos sentidos se realizará corte intermitente de todos los carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 21:00h. del día 18 de septiembre hasta las 05:00h. del día 19 de septiembre.

