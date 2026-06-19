El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico en el entorno del UD Almería Stadium durante el próximo sábado, día 20 de junio de 2026

PARTIDO ENTRE LA UD ALMERÍA Y EL MÁLAGA CF

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico y de la zona de estacionamientos habilitadas en el entorno del UD Almería Stadium durante el próximo sábado, día 20 de junio de 2026, con motivo del partido de fútbol entre la Unión Deportiva Almería y el Málaga Club de Fútbol.

Se producirá un corte del tráfico rodado en la calle Acebo, ambos sentidos, y la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas (sentido recinto ferial) desde las 16:00 horas y hasta la finalización del dispositivo de seguridad, según la presencia de aficionados.

Los vecinos del garaje comunitario del residencial Jardines de la Goleta II – Bloque B, ubicado en calle Acebo realizarán la salida hacia Calle Acebo, en su sentido normal de la circulación, y la entrada por la calle Árbol del Amor a Calle Acebo, en sentido contrario.

Como es habitual los días de celebración de los partidos de fútbol de la UD Almería, se ha habilitado el uso del Recinto Ferial para estacionamientos. Para la entrada se han habilitado las puertas de la calle Árbol del Paraíso, a la altura de Calle Acebo, Calle Galán de Noche y Camino de la Goleta, así como la puerta Sur por Club de Natación (Calle Fernando Roda Segura).

El Recinto Ferial se ha dividido en dos espacios diferenciados y separados mediante vallas y cinta de señalización:

– ESPACIO 1: Zona de estacionamientos para vehículos de los aficionados de la UD ALMERÍA. Accesos: entrada por rotonda Calle Acebo y Entrada altura Calle Galán de Noche.

– ESPACIO 2: Zona de estacionamientos para vehículos y autobuses de los aficionados del MÁLAGA CF. Accesos: entrada por Camino de la Goleta y por entrada Sur.

Desde la Policía Local de Almería, que activará un dispositivo especial de regulación del tráfico, se recomienda acudir con antelación o utilizar el transporte público dada la gran afluencia de aficionados que asistirán al estadio.

Igualmente, la Policía Local recomienda a los ciudadanos y aficionados disfrutar del evento deportivo manteniendo en todo momento una actitud cívica y respetuosa, animando a los equipos sin generar incidencias ni comportamientos inadecuados.

Se recuerda también la importancia de evitar actos vandálicos y cualquier tipo de actuación que pueda alterar la seguridad ciudadana o el normal desarrollo de la convivencia en la vía pública.

De manera preventiva, tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad, se ha establecido un operativo especial en el entorno de la Plaza de las Velas, escenario habitual en los últimos años de las celebraciones deportivas.

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