El Ayuntamiento de Carboneras traslada su apoyo a la nueva junta directiva de AECA para impulsar la economía local

El alcalde y los representantes de los empresarios se comprometen en el desarrollo de campañas dirigidas al consumo durante todo el año

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha mantenido recientemente un encuentro institucional con parte de la nueva junta directiva de la Asociación de Empresarios de Carboneras, encabezada por su nueva presidenta, Fernanda Ávila. Durante la reunión, el regidor ha trasladado la felicitación oficial del Consistorio a los nuevos representantes del tejido empresarial carbonero, deseándoles el mayor de los éxitos en una gestión que redundará directamente en beneficio de la economía local.

Hernández ha destacado que la Asociación de Empresarios constituye un pilar fundamental para la dinamización y la formación dentro del sector servicios en el municipio, un ámbito que cuenta con un peso importante en el municipio a través del comercio de proximidad y la hostelería local.

En el transcurso de este encuentro, el primer edil ha ofrecido el apoyo del Ayuntamiento, como viene siendo habitual, para la puesta en marcha de diferentes iniciativas conjuntas, de la mano de concejalías como la de Comercio o la de Turismo, para fomentar el consumo entre los vecinos y atraer a visitantes de fuera de la localidad. “Se trata de un trabajo transversal dentro del Ayuntamiento que, si se hace de la mano de la AECA, tiene ejemplo de mucho éxito como vemos en propuestas ya afianzadas como la Ruta de la Tapa o la Noche en Blanco”.

Por su parte, desde la directiva han manifestado su ilusión ante esta nueva etapa que se abre dentro de la asociación empresarial y que va a trabajar en la elaboración de un calendario con nuevas propuestas de acciones a lo largo del año pensadas en beneficio de los diferentes tipos de establecimientos que forman parte de la entidad.

Este plan de acción, que será puesto en común próximamente con el Ayuntamiento, pondrá un foco especial en los periodos de menor actividad comercial o menor presencia de visitantes, buscando alternativas para mantener vivo el consumo y apoyar a los autónomos y pymes locales durante todo el año. Asimismo, ha puesto sobre la mesa su disposición a colaborar estrechamente en todas aquellas iniciativas públicas que repercutan positivamente en los negocios del municipio.

La nueva junta directiva de la Asociación de Empresarios de Carboneras está liderada por Fernanda Ávila, mientras que la vicepresidenta es Rosa Pernía. La secretaría está en manos de Ramón Carrillo y Ramón Venzal es el tesorero. Son vocales de la entidad Cristóbal Hernández, Verónica Hernández y Marina Ayala.

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