El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana viernes, 27 de marzo, debido a:

SÁBADO 28
PROCESIÓN INFANTIL DE LA HERMANDAD DE EL ENCUENTRO (CIUDAD JARDÍN)
HORARIO: Desde las 11.00 a las 14.00 horas.
ITINERARIO: Salida de la Parroquia San Antonio de Padua, Plaza de España, Galicia, República Dominicana, Navarra, Chile, Andalucía, La Colombine, Amanecer, Ferrocarril y al templo.
DOMINGO 29
PROCESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN LUIS DE GONZAGA (SAN LUIS)
HORARIO: Desde las 10.30 A LAS 11.30 horas.
ITINERARIO: Salida desde la Plaza de la Libertad, Mirlo, Haza de Acosta y a la Iglesia de San Luis Gonzaga.
PROCESIÓN DE PALMAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
HORARIO: Desde las 11.00 A LAS 11.45 horas.
ITINERARIO: Plaza 28 de Febrero, España, Marchales, Campoverde, Avenida de los Ángeles y Parroquia de Santa María de Los Ángeles.
PROCESIÓN DE PALMAS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA (CENTRO)
HORARIO: Desde las 11.30 A LAS 12.30 horas.
ITINERARIO: Puerta del Colegio Compañía de Maria, bulevar de la Rambla Federico García Lorca, Dolores Rodríguez Sopeña, San Leonardo para continuar por Rambla Obispo Orberá (por la acera) hasta la entrada al colegio.
PROCESIÓN DE PALMAS DE LA HERMANDAD DE CORONACIÓN (LOS MOLINOS)
HORARIO: Desde las 11.30 A LAS 13.00 horas.
ITINERARIO: Salida desde la Plaza Fátima, Ctra de Níjar-Los Molinos (solo cruce), Molinos, Miguel Hernández, Juan Segura Murcia y Parroquia Sta Maria Magdalena.
LUNES 30
PROCESIÓN DEL CRISTO RESUCITADO (RETAMAR)
HORARIO: Desde las 19.45 a las 21.45 horas.
ITINERARIO: Iglesia de Retamar, Vereda de la Iglesia, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Zarza, Camino de la Botica, Camino de la Marquesa, Camino de la Espina, Vereda de la Fuente, Vereda de la Iglesia e Iglesia de Retamar.