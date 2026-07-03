El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana

SÁBADO 4 DE JULIO

IDA DE LA PEREGRINACIÓN ROMERA DE NUESTRA SEÑORA DE RETAMAR A LA ERMITA DE TORREGARCÍA

HORARIO: De 19.00 a 20.30 horas.

ITINERARIO: Iglesia de Nuestra Señora de Retamar, en el Camino de la Torre, desde donde se traslada la imagen en un carro tirado por un caballo, por Vereda de la Torre, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Zarza, c/ de los Juegos de Nápoles, Avda. Alfredo Goyeneche, Camino Juegos Almería 2005, Camino de la Ballesta, Paseo Marítimo de Retamar, Camino de la Ermita de Torregarcía y llegada a la Ermita, donde a las 21.00 horas se realizará una misa.

CARRERA NOCTURNA CONTRA EL CÁNCER 2026

HORARIO: De 21.30 a 22.30 horas.

ITINERARIO: Salida/Meta: Plaza de la Catedral, con un recorrido de 2,5 Km, con 1 vuelta, o de 5 Km, con 2 vueltas: Plaza de la Catedral, Cervantes, Plaza Administración Vieja, Juez, Alhóndiga Vieja, José María de Acosta (cruza la calle de la Reina), Almanzor, Joaquín Santisteban, Cruces Bajas, Cruces Altas, Reducto, Galileo, San Ildefonso, Plácido Fernández Vargas, San Antón, San Juan, Pedro Jover, Santa Cruz, Parque Nicolás Salmerón, Atarazanas, Estrella, Almedina, Narváez, Márquez, Plaza Muñoz, Roma, Plaza del Pino, Ciprés, Los Duendes, Ronda del Beato Diego Ventaja, Plaza Jesús Cautivo de Medinaceli, Plaza Bendicho, Cubo, Plaza de la Catedral (2,5 km). Los corredores que realicen una segunda vuelta continuarán por el mismo recorrido hasta completar los 5 kilómetros.

CORTES DE TRÁFICO: A partir del las 21.15 horas se cierra el circuito y el tráfico se cortará progresivamente desde la zona de Salida en la Plaza de la Catedral por todo el itinerario, hasta la salida oficial a las 21.30 horas. El tráfico se irá restableciendo conforme discurra la carrera.

DOMINGO 5 DE JULIO

REGRESO DE LA PEREGRINACIÓN ROMERA DE NUESTRA SEÑORA DE RETAMAR DESDE LA ERMITA DE TORREGARCÍA

HORARIO: De 18.30 a 19.50 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Ermita de Torregarcía, Camino de la Ermita, Paseo Marítimo de Retamar, Camino del Encaje, Camino de la Flor, Paseo de El Toyo, Paseo de Retamar, Paseo de Castañeda, Camino de la Plata, Vereda de la Iglesia y llegada a la Parroquia de Nuestra Señora de Retamar.

PROCESIÓN DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LOMA CABRERA

HORARIO: Salida a las 21.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Iglesia de Los Llanos de la Cañada, El Prado, Cabrera, Rosales, Gloriosa, Avenida de los Jornaleros y entrada al templo.

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